ODVALIO DASKU I KRENUO DA BIJE OBEZBJEĐENJE! Isplivao SKANDALOZAN snimak iz rijalitija – "Koga ćeš ti da udaraš?!"

Miljana Kulić prije nego što je izbačena iz rijalitija napravila je haos na imanju, kada se fizički sukobila sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom. Sada je otkriveno i šta je radio njen Bebica

Izvor: Instagram/heavycur_zadruga

Miljana Kulić ponovo je diskvalifikovana iz rijalitija Zadruga, a sa njom i njen partner Nenad Macanović Bebica. Miljanino premlaćivanje Zole, sukob sa Viki i Markom Osmakčićem, ali i napad na voditelja gledaoci su već mogli da vide, ali sada je objavljen snimak i njenog Bebice, koji je u pokušaju da napusti Zadrugu s Miljanom, prijetio obezbjeđenju.

Tokom pokušaja bjekstva Bebica se fizički sukobio sa članovima obezbjeđenja. U jednom trenutku je uzeo veliku dasku i zaprijetio im da će ih udariti. Oni su se gurali i otimali oko štangle.

"Nemoj da me guraš, udariću te daskom", rekao je Bebica članu obezbjeđenja.

"Koga ćeš udariti daskom?", pitao ga je momak iz obezbjeđenja.

"Tebe, što? Je l' to problem? Nemoj da me štipaš i da me tjeraš! Idemo napolje. Ne možeš da mi zabraniš da idem napolje", bjesnio je Nenad, a zatim uzeo novu štanglu. "Nemoj da me diraš, dobar sam prema vama. Ne diram vas, ne dirajte me. Ja mogu da radim šta ja hoću. Postoji sankcija za to i ja ću snositi odgovornost. Dobro vama, dobro men", rekao je Bebica, a zatim se opet pogurao sa članovima obezbjeđenja.

Pogledajte snimak:

Učesnici rijalitija su nakon Miljaninog izbacivanja, bacili sve njene stvari i čak iznijeli njen krevet iz spavaće sobe: