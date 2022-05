SKLONI SE! NE PRILAZI MI! Miljana pogodila voditelja KAMENOM, on najavio tužbu - "Imam probleme s bubrezima" (VIDEO)

Miljana Kulić napravila je haos u Zadruzi nakon svađe s bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom.

Izvor: YouTube/TOXIC TELEVISION/Zadruga official/screenshot

Miljana je nasrnula na Zolu, ali i pogodila voditelja Milana Miloševića kamenom u leđa kada je pokušala da gađa bivšeg dečka.

Ona je zatim pokušala da se opravda ističući da je joj se učinilo od Milana da je Zola, te pokušala da se izvini voditelju.

Milošević je nastavio vrlo proofesionalno da vodi emisiju, a samo je u svom stilu prokomentarisao da će podneti tužbu, te da nema razloga za dramu:

"Produkcija ovdje drži budale. Podnijeću privatnu tužbu, ništa ne brinite, dobro je živim od Kulića i sudskih procesa sa njima", rekao je Milan, aludirajući na incidente iz prethodnih sezona koje je imao sa Miljanom i njenom majkom Marijom.

Ubrzo nakon što je povrijedila voditelja, Miljana se vratila u Bijelu kuću u želji da se izvini, ali Milan nije prihvatio izvinjenje.

"Je l' mogu da ti se izvinim Milane, molim te? Nije mi dobro, teško mi je", pravdala se kao i svaki put Kulićeva.

"Pogodila si me u bubreg, a ja imam problema sa bubrezima. Ćutim i trpim i radim emisiju do 5 sati ujutru. Evo izvinila si se, nemoj da mi prilaziš, nemoj da me grliš, Miljana, skloni se od mene!", vikao je Milan dok je pokušavala da ga zagrli.

Nakon toga Miljana i Nenad Macanović Bebica su pokušali da pobjegnu iz Zadruge, a on je ušao u sukob s obezbjeđenjem:

Miljana se prije ovog incidenta potukla s Zolom: