OTKRIVEN POBEDNIK ZADURGE 5?! Nakon žustre rasprave u kući, isplivali NEPOZNATI DETALJI - on je miljenik nacije?

U toku emisije "Pitanja novinara" otvorene su brojne teme, usledila je svađa među ukućanima, a onda su isplivali i nepoznati detalji o potencijalnom pobedniku.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

U Beloj kući tokom "Pitanja novinara" otvorene su brojne teme, Dejan Dragojević komentarisao je svoju vezu sa Aleksandrom Nikolić, a onda je na red za pitanja došao i Lepi Mića.

On je tom prilikom isprozivao Miljanu Kulić i njenog dečka Nenada Macanovića Bebicu.

"Kaži mi kako komentarišeš Miljanu, Zolu i Bebicu?", glasilo je pitanje.

"Miljana je sebe upropastila, govorila je da je časna, ovaj put je pokazala stvari koje nisu časne. Bebica nema ni dostojansta ni ponos, izgubio je smisao za svoj život, on je kao neka krpa, izgubio je smisao za život i sve... Bebica je izgubio priču, ne zna što je došao ovde, ima kući decu i ženu, prijatelje, ne znam kako ga gledaju spolja. Zola je sebi dozvolio neke stvari koje sebi nije smeo. Bebica je pokazao u jednom momentu da je elokventan, razuman je. Sećam se na bazenu da je sedeo i pričao nešto, bio je interesantan, a onda se vratio na stare staze poltronstva, gura kolica, masira noge", rekao je Mića, pa nastavio:

"Finale cele priče posle Miljaninog se*sa sa Zolom, on je dobio strašne batine još mu kaže kako je smeo da gleda klipove. Ona se sa njim igra kao sa igračkom. Ja sam dao neki komentar, između njih postoji nešto zašto on neke stvari radi. Miljana može da radi šta hoće, on trči za njom. Ili želi da se dokazuje Siniši i Mariji, ili je sa ženom bio agresivan, pa sada hoće da dokaže da je tolerantan. Miljana radi užasne stvari, istuče ga kao vola u kupusu, zabrani mu da gleda klipove, on posle svega kaže da joj oprašta stvari, sad joj veruje 50%, ali dokazuje i dalje da mu je stalo do nje. Pitanje je šta je njegov cilj, on je osetio čari javnog života", priča Mića.

Izvor: TV Pink / screenshot

Potom je isplivalo da je, po Mići, Bebica čak i potencijalni pobednik ove sezone.

"On gleda naslovne strane, većina zadrugara se vodi tim stvarima. Bebica je shvatio da je Miljanin nastup u Zagrebu bitan, on je bio u bekstejdžu, njemu sve to odgovara, nije lako biti dečko Miljane Kulić. Da je Miljana neko ko radi kao kuvarica ne bi trpeo batine. Da je voli da, ali mu odgovara medijska pažnja... Zaneo se toliko u svojoj priči da je svemoćan, on je Čak Noris u svojoj glavi, toliko ga je ponela javna scena da on misli da može sve da radi i na kraju da će da pobedi jer je narod uz njega... Miljana i dalje voli Zolu, to se vidi... Bebici nema pomoći, on leti u nekoj svojoj kapsuli i brodu", pričao je Lepi Mića, a da li je Bebica zaista pobednik "Zadruge 5", ostaje nam da vidimo.

