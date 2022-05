UŽASNUTA SAM NJENIM PONAŠANJEM, NE ZNAM NI ZAŠTO JE ZOVU! Marija Kulić očajna zbog Miljane - LJUDI, ONA NIJE ZA RIJALITI

Miljanina majka Marija priznaje da nije bila za to da njena ćerka uđe u Zadrugu, ali da ništa nije mogla da uradi po tom pitanju.

Marija Kulić se i dalje opravlja od toga što je njena ćerka Tijana doživjela saobraćajnu nesreću, a uz to prati Zadrugu kada može i ne krije da je veoma razočarana onim što Miljana tamo radi i kako se predstavlja u ovoj sezoni rijalitija.

"Tijana se polako oporavlja, sporo je to, sve je boli još uvijek. Bila je na kontroli, ljekari kažu da lečenje ide po planu. Ja nisam dobro, jako sam se razočarala u ovaj rijaliti, u Miljanu, u apsolutno sve. Ona mene nikada nije slušala, ne znam šta više da radim. Bila sam najveći protivnik da ona uđe u ovu sezonu rijalitija, vjerujte mi, ja jesam za rijaliti, ona nije. Znam svoje kvalitete, svjesna sam šta mogu, a šta ne mogu. Ona ide tamo svake sezone da se sve više blamira", rekla je Marija za "Kurir" i objasnila da je pokušavala sve da spriječi Miljanu da uđe u Zadrugu.

"Sve sam pokušala, ne vrijedi. Pa ja sam bila i kod njene doktorke, zamolila sam je da da napiše da Miljana nije psihički spremna da uđe u Zadrugu i da ne može da bude učesnik rijalitija. Šta meni preostaje, jedino da je zavežem za stolicu, a ni to ne mogu. Ona bi sa stolicom otišla. Bog neka mi oprosti, koliko mi je bilo teško što je boli i što je polomila nogu, toliko mi je blo drago, jer sam vjerovala da će da odustane od Zadruge i da bude kod kuće. Ona je meni tog dana, s polomljenom nogom rekla: 'Ma, ja sam potpisala ugovor, ne dolazi u obzir da odustanem, moram da idem...'".

Rekla je da ne bi mogla zaustaviti Miljanu čak ni kada bi ona ponovo ušla u Zadrugu.

"Ne mogu ja nju ni da smirim ni da zaustavim, vi znate da ona mene ništa ne sluša. Da uđem tamo, ja ću samo još više da se nerviram i sekiram. Dok sam bila s njom, ona me ni tada nije slušala. Bila sam striktno protiv toga da ona uđe u rijaliti, ne znam ni zašto je više zovu. Iz sezone u sezonu ja se zgražavam njenim ponašanjem, više ne znam ni za produkciju šta da kažem... Što oni nju zovu toliko tamo?! Čula sam da se već dogovara za sljedeću sezonu. Ona je toliko odvojena od nas i od djeteta. Željko je moja lutkica, čuvaću ga uvijek. On mi je uljepšao život, jedino joj hvala na tome što mi je njega podarila, to je jedino dobro što je ona uradila", priznala je Miljanina majka i prokomentarisala i odnos njene ćerke s momcima.

"Da vam kažem nešto iskreno, to me uopšte ne zanima. Da li će se pomiriti sa ovim, ni to me više ne zanima. Mislim da se neće pomiriti poslije rijalitija i da od toga nema ništa, jer je i on sam rekao da neće. Šta ja da vam komentarišem, neću njeno ponašanje da komentarišem. Ljudi, ona nije za rijaliti!", poručila je Marija Kulić.

