VEĆ NEDELJAMA VAŽE ZA GLAVNE FAVORITE NA EVROVIZIJI: Ko su momci za koje je svet ubeđen da će odneti POBEDU?

Predstavnici Ukrajine već nedeljama važe za glavnog favorita na Evroviziji 2022!

Izvor: EBU/Andres Putting

Večeras se održava prvo polufinale Evrovizije u Torinu, a među 17 predstavnika, imaćemo priliku da vidimo nastup ukrajinskih predstavnika, grupe Kalush Orchestra.

Poznato je da ovi momci već nedeljama zauzimaju prvo mesto, zbog čega su ubedljivo glavni favoriti za pobedu. Uoči svog nastupa, članovi grupe obratili su se svetu putem svog Instagram profila:

"Danas je prvo polufinale. Daćemo svoj maksimum", napisali su, a ispod današnjih objava nizale su se ogromne reči podrške.

"Kakva pesma, pobeda je vaša", "Najbolji ste, želim da pobedite", "Srećno! Morate doći do finala", "Napred Ukrajina", "Do pobede", "Verujemo u vas i držimo fige", "Srećno momci, verujemo u vas", "Volimo vas i podržavamo", glasili su samo neki od komentara.

Ko su momci koji se nalaze u vrhu kladionica za pobedu?

Kalush Orchestra je ukrajinska rep grupa koja je osnovana 2019. godine. Grupu čine osnivač i reper Oleh Psijuk, Di-Džej Em-si Kilimen i multiinstrumentalista Ihor Didenčuk, koji je prošle godine predstavljao Ukrajinu i zauzeo visoko peto mesto.

Momci ove popularne grupe fokusiraju se na rep sa narodnim motivima i ukrajinskom tradicionalnom muzikom. Grupa je ime dobila po Psijukovom rodnom gradu Kalušu. Njihova pesma sa Evrovizije zove se "Stefania", a evo kako glasi prevod:

"Stefani mama, mama Stefani

Polje cveta, a ona je siva

Pevaj mi uspavanku, mama, hoću da čujem tvoju toplu reč

Ona me je ljuljala, dala mi je ritam

I verovatno mi neće oduzeti snagu volje, jer mi ju je dala

Verovatno je znala više i od Solomona

Razbijenih puteva uvek ću doći k tebi

Ona me neće probuditi, neće me probuditi u jake oluje, one su meci

Znala me je dobro

Nije bila prevarena

Iako je bila veoma umorna, ljuljala me je na vreme".