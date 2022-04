NEMA GRANICA ZA NJU! Milica Pavlović samo što je objavila album i VEĆ JE ŠOKIRANA!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović je u večeri između ponedeljka i utorka publici predstavila svoj četvrti muzički album pod naslovom „Posesivna“.

U rekordnom roku uspela da zapali publiku, o čemu svedoči to da je upravo Seksi Senjrita glavna tema na svim društvenim mrežama.

Iako je predstavila 12 potpuno novih pesama, što u vreme današnje diskografije predstavlja zaista veliki rizik, izgleda da je Pavlovićeva napravila odličan potez, budući da joj je pošlo za rukom ono što nijednom njenoj kolegili ili kolegenici nije do sada – apsolutno sve pesme su ušle na trending listu sajta Jutjub.



No, to nije sve. Potpuno je bilo za očekivati da će album izazvati ogromno interesovanje kod publike sa naših prostora, te da će vladati listama u našem regionu, ali se desio još jedan presedan.

Naime, naslovna pesma „Posesivna Bivša“ uspela je da zaintrigira publiku u Ukrajini, te se ova numera našla na 18 pesmu njihove trending liste.

Ako se po jutru dan poznaje, budući da je od objavljivanja prošlo samo tri dana, da se pesme približavaju cifri od 10 miliona slušanja i da trenduju u brojnim zemljama, nema sumnje da se Milici isplatio trud i rad od dve godine, koliko je uložila u stvaranje ovog albuma.

Inače, zbog neverovatnog rejtinga i interesovanja publike televizija Prva je rešila da večeras u 23:15 ponovo emituje emisiju „Exkluziv specijal“ u kojoj je Milica i premijerno predstavila album „Posesivna“.