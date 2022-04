BOLJE DA MI NE PRILAZIŠ, POKRIJ SE UŠIMA! Žestok susret Milice Pavlović sa koleginicom - "Pljuvala me na televiziji!"

Milica Pavlović otkrila sve o sukobu sa koleginicom.

Milica Pavlović predstavila je publici svoj novi album koji nosi naziv "Posesivna" i koji je već sada ostvario ogroma uspeh na svm platformama.

Na promociji svojih novih hitova pevačica je zablistala u zavodljivoj odevnoj kombinaciji, a u razgovoru sa medijima otkrila priznala da joj je jedna koleginica podmetala nogu i pozivala na linč na nacionalnoj frekvenciji u trenucima kada joj je bilo najteže.

Milica je ovom prilkom ispričala šta se desilo kada su se nakon žestokih prozivki srele.

"Da, da... Imala sam jednu situaciju, sa jednom koleginicom, nije toliko poznata... Ili možda jeste (smeh). Situacija upravo u ovom hotelu, veče je bilo, moj drug Zlatan je bio sa mnom. Volim ovde da dođem da pijem kafu... Dosta privatnih proslava sam ovde napravila i uživala. E ta koleginica je u trenutku kada mi je bilo najteže, na nacionalnoj frekvenciji pozivala ljude da me treba linčovati i da sam sramota za ovaj narod", započela je.

"Ja izlazim iz bašte, idem ka recepciji, ona stoji i bez blama, bez pardona ide ka meni. Kažem Zlatanu: 'Ko ide ovo ka meni, ko neka baba?', i on kaže ta i ta. I žena se mrtva ladna javlja! Pokrij se ušima! Je l' si me pljuvala, je l' si me vređala? A ona ide ka meni i kaže: 'Ja samo da ti se javim...', samo sam joj rekla: ''Bolje da mi ne prilaziš!'', sreća pa joj nisam izgovorila svašta. Ženo, nisi u pravu, pritom pričaš nešto, stala si jer si željna 5 minuta na nacionalnoj frekvenciji, a taj novinar koristi tebe jer si budala. Odlično, ostani tamo i idi slikaj se. Pritom, ta ista osoba je meni stalno dolazila u Beogradu na nastupe i slike na Instagramu uglavnom ima sa mnom. Ima sreće što sam tako reagovala, mom prijatelju je bilo jako neprijatno, a ne po naški da joj kažem pet-šest!", rekla je Milica za Pink.rs.

Ovako je izgledala na promocij svog novog albuma "Posesivna":