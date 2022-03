SAMO MILI MULJA S KANDIDATIMA! Marija Šerifović otkrila sve o NEFER potezima u Grandu, pa progovorila o PRETNJAMA!

Marija Šerifović već dugi niz godina je član muzičkog takmičena "Zvezde Granda", a sada je otkrila detalje koji mnoge zanimaju.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen

Marija Šerifović progovorila je o nefer potezima u pomenutom šou-programu i saradnji sa Aleksandrom Milićem Milijem, kao i sve češćim stihovima u domaćim pesmama u kojima se potencira na nasilju.

"Spremna sam za sve što nas očekuje u 'Zvezdama Granda'. Što se tiče nasilja u pesmama, da, kad uzmemo da čitamo te tekstove, ima svega i svačega, to je malo diskutabilno. One ne zastupaju te stavove, te žene koje pevaju takve pesme, to je umetnička sloboda, sigurna sam da je tako", rekla je Marija Šerifović.

Ona se dotakla i rada sa Milijem u "Zvezdama Granda", ali i pretnji na račun Viki Miljković, koje je rekla u naletu besa tokom jedne od poslednjih emitovanih emisija.

"Nije mi teško da sarađujem sa Milijem, vidite da mi super sarađujemo. Zabavno je, dapače. Priče da favorizujem svoje kandidate, da lobiram, utičem na ljude, normalno je da ću njih da favorizujem. To radim tokom čitave sezone. Normalno je da stavim na društvene mreže da ljudi glasaju za njih. Ako ćemo iskreno, jedina osoba koja tu mnogo više gura, mulja od svih nas je upravo Mili. Ako se sećamo, on izađe na scenu i svira sa svojim kandidatom, ja nisam. A imao je i još neke osim tog sa kojim se pojavio, ja nisam", poručila je Marija prisutnim medijima i kroz smeh dodala:

"Viki nisam pretila, ja njoj pretila pesnicom u glavu? Ma, kakvi, ja sam sunce i proleće ovog žirija".