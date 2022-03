DEJAN POBJEGAO IZ BIJELE KUĆE, A RAZLOG JE BIZARAN! Nakon žestoke svađe sa Mensurom napustio emisiju - Svi ga OSUDILI!

Dejan Dragojević napustio je Bijelu kuću tokom emisije "Pitanja novinara" kako bi otišao do ekomonskog dvorišta i pokušao da nađe jaja i poveća svoje zalihe hrane.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

Dejana su zadrugari, ali i gledaoci više puta osudili zbog alavosti, međutim njega to očigledno ne utiče.

On je tokom emisije krišom ustao i pobjegao do dvorišta kako bi sebi obezbijedio zalihe hrane za ovu nedelju, ali da to niko ne primijeti.

Inače, Dejan je tokom prethodne noći bio u žestokom klinču sa Mensurom Ajdarpašićem:

"Ja sam samo komentarisao ono što mislim za njegove odnose u kući. Više puta je pokušao da me uvrijedi. On sve pokušava da uradi perfidno. Nikada me ne demantujem, već navodi situacije u koje sam se ja našao i tako misili da će da se revanšira. ja njega niakda nisam uvrijedio, samo sam iznio mišljenje koje ja ne bih postupao kao on", rekao je Mensur.