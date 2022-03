JE*U SE JEDNO PRED DRUGIM, PA ĆE ZAJEDNO U ŠEPAK: Bivši učesnik raskrinkao rijaliti par - Gde je papir da su se razveli?

Nekadašnji učesnik Zadruge misli da su se Dalila i Dejan sve dogovorili, kao i da će iz Zadruge izaći zajedno

Bora Santana, bivši učesnik Zadruge tvrdi da je laž da su se Dejan i Dalila Dragojević razveli.

"Niko te papire od njihovog razvoda javno nije video, zvanično niko. Kad se Nenad Aleksić Ša razveo, to je bilo transparentno i u rijalitiju je sve objasnio i dokazao, niko nije imao razlog da sumnja. Ovo sada je potpuno drugačija priča. Svi o njihovom razvodu pričaju, a iskreno da kažem, mislim da se on uopšte nije desio", rekao je Bora i dodao da je prozreo plan Dragojevića.

"Meni najviše deluje da će se Dragojevići pomiriti nakon svega, uzeti pare od Zadruge i nastaviti sa srećnim životom. S druge strane, Dalila i Car neće opstati i uskoro će pući. Deluje mi da neće dočekati ni kraj rijalitija, da će se i pre toga raspasti. E onda će Dalila da razgovara s Dejanom o njihovom odnosu, a on će tad da ostavi Aleks", rekao je Bora i otkrio kako će izgledati njihovo pomirenje.

"Dejan će joj reći: 'Je*ala si se na moje oči', ona će vratiti: 'I ti si na moje', i to je to jedan-jedan. Onda će sve da zaborave, kao da se nije desilo. Vrate se u Šepak, babo im oprosti, onda će Dalila da zapeva pesmu: 'Oženi me, babo moj' i tu se priča završava".