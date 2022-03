DALILA BI DA GA UNIŠTI, NIKAD NIJE IMALA EMOCIJE PREMA NJEMU! Dejanova majka urnisala bivšu snajku, evo šta kaže o Aleks

Biljana Dragojević o aktuelnim dešavanjima u Zadruzi.

Izvor: Youtube/screenshhot/pinktv/redtv

Povodom novonastalih dešavanja u Zadruzi oglasila se i Biljana Dragojević, Dejanova majka, koja je prokomentarisala njegovu vezu s Aleksandrom Nikolić s kojom je započeo romansu nakon kraha braka, ali i bivšu snajku Dalilu Mujić, kao i mogućnost njihovog pomirenja.

Biljani je drago što njen sin više ne konstatuje njenu bivšu snajku i smatra da mu Aleks prija i da se mnogo bolje ponaša otkako je s njom. Prokomentarisala je i da joj je žao što se javno odrekao Sandre Rešić.

"Iskreno da kažem, jako mi je žao. Tome su doprineli komentari u kojima se pominjalo da se on njoj sviđa i to je napravilo barijeru između njih dvoje, pogotovo jer je on sada u vezi, to sigurno smeta njegovoj sadašnjoj devojci. Pregrubo je postupio, ali shvatam ga i shvatam situaciju iako mi je krivo. Verujem da će do pomirenja doći između njih, ali tek kada izađu. Preveliki je pritisak u kući, kako zbog ljudi koji su tamo, tako zbog pitanja i novinara i gledalaca. Njemu to klima vezu, pa zato on drži tu neku distancu od Sandre, ali moje mišljenje je da će se pomiriti nakon izlaska", smatra Biljana koja komentariše i to da li će se Dalila umešati u vezu Dejana i Aleksandre.

"Ne mislim da će to uraditi, ona nikada nije imala emocije prema njemu, to je evidentno. Možda će ići ka tome da ga uništi, da uradi nešto što je loše po njega", rekla je Biljana u emisiji "Pitam za druga".

Prethodnih dana se pričalo o potencijalnoj Aleksandrinoj trudnoći, a Dejanova majka kaže da bi njen sin imao punu podršku i kada bi došlo do toga.

"Naravno da bi imao podršku cele porodice, ali mislim da je mnogo rano, oni moraju da žive i uživaju napolju, pogotovo on što je izašao iz te paklene veze od pet godina, rano je za to, ali svakako bi imao našu podršku", rekla je, a o tome da li postoji mogućnost pomirenja Dalile i Dejana bila je jasna.

"Njih dvoje nikada ne mogu biti 1:1, do pomirenja neće doći sigurno. Šta god da se desi, ja ću Dejana uvek čekati, i mi se nikada nismo mešali i on je uvek dobrodošao, ali ja ne mogu da zamislim da se oni pomire. Sve to što se desilo je nerealno. Ne verujem da bi ona mogla da se pomiri nakon svega što se desilo, jer odakle joj obraz za to? Ništa mu ne treba odande, ni čačkalica, a kupićemo Tedija... Ne treba mu ni Tedi", izjavila je Biljana Dragojević na Red TV.