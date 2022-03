ŽIVIO SAM SA 20 € MJESEC DANA: Isaku se život promijenio preko noći, Mili mu je na audiciji rekao nešto što će pamtiti

Isak Šabanović se slučajno prijavio u Zvezde Granda i brzo postao miljenik publike.

Izvor: Instagram/isakciksy

Isak Šabanović stekao je veliku slavu tokom učešća u Zvezdama Granda i postao prava zvijezda, a početak njegove karijere nije bio nimalo lak i jednostavan. Snalazio se kako je umio i nije ga bilo sramota da radi bilo koji posao.

"Sa 14 godina počeo sam da radim kao šanker. Nije me bilo sramota da radim taj posao, značilo mi je da imam neki dodatni novac. Znao sam tačno da preživim sa 20 eura mjesec dana. Znao sam - 10 eura ide na menzu, 10 eura za piće. Umjeli smo da izađemo i pijemo jedno pivo čitavo veče, a nama se pije, ali šta ćeš. Vidim ja tad kako šanker pere čaše, pitam ga da li će da mu operem da nam da pivo za to. On kaže: 'Je l' bi oprao?', ja kažem: 'Bih!', i eto, ja operem i on nas još častio jednom turom", iskren je bio Isak.

Popularni pjevač je ispričao da je pravio svoje vizit karte koje je umio da ostavi u obližnjim kafićima, u nadi da će ga neko angažovati da pjeva. Ipak, to se nikada nije desilo. Dolaskom pandemije korona virusa mnoge zakazane svirke su bile otkazane, Isak je već mislio da se ništa neće desiti i prijavljivanje za Zvezde Granda mu je bila poslednja opcija.

Prijavio se na audiciju na nagovor drugarice i od tada se sve mijenja.

"Rekao mi je Mili da to što sam prošao na audiciji je gotovo nemoguć scenario. Da sam se prijavio na neko drugo takmičenje, nikada ne bih prošao, ali da je on čuo nešto u mom glasu i zamolio me je da mu na sceni to i dokažem", otkrio je Isak Šabanović.