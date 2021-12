JA ĆU LIČNO DA VAM POCIJEPAM UGOVOR! Isak otkrio šta je Saša Popović rekao njemu i takmičarima ako ne urade OVU stvar

Isak Šabanović ga je poslušao.

Mladi i talentovani pjevač Isak Šabanović, koji je zajedno s Mahirom Mulalićem bio najveći favorit u Zvezdama Granda, posle samo šest mjeseci od takmičenja, u kojem je stigao do finala, kupio je stan u Podgorici.

Bio je jedan od zapaženijih učesnika prošlogodišnje sezone, a sada je ispričao šta je Saša Popović rekao njemu i još nekim takmičarima.

"Kupio sam stan, doduše ne u Beogradu, već u Podgorici, ali srećan sam. Nama je Saša Popović rekao: 'Ko ne kupi kroz dvije godine stan, ja ću lično da mu pocijepam ugovor'. I, eto, ja sam kupio kroz šest mjeseci, ali možda za dvije godine bude i u Beogradu", rekao je pjevač koji ima velike planove za narednu godinu.

Osim što se nada novoj nekretnini, nada se i da će objaviti bar dvije pjesme koje će publika zavoljeti, a objasnio je i zašto ne želi da izda cio album.

"Biće jedna ili dvije pjesme, valjda početkom godine. Skup je to sport, koliko god se činilo ljudima da nije. Od kada sam u priči s dobrim tekstopiscima i producentima, shvatio sam da to nije igračka. Treba to dobro i platiti, ali zato se mora raditi", rekao je pjevač.