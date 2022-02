ALEKSANDRINA MAJKA ZAVRŠILA U BOLNICI: Pretio joj MOŽDANI UDAR zbog ćerkinog ponašanja - "Moram biti jaka da preživim"

Rijaliti učesnica ni ne sluti kakva drama se odvija u njenoj porodičnoj kući dok ona uživa u novoj ljubavi.

Izvor: Printskrin, Youtube/ Zadruga Official

Majka Aleksandre Nikolić, učesnice rijalitija "Zadruga" koja je poslednjih dana ljubav pronašla pored Dejana Dragojevića, završila je u Hitnoj pomoći jer joj je pozlilo kada je videla kako joj se ćerka ponaša.

Kako je ona otkrila, ne oseća se dobro a sve je izazvao stres.

"Sinoć sam završila u Hitnoj pomoći. Lekari su me pregledali i ne osećam se dobro. Od stresa sam se razbolela", rekla je Aleksandrina majka za Blic i dodala:

"Ne mogu da podnesem ovo što Aleksandra radi u rijalitiju. Lekari su mi rekli da sam zamalo doživela moždani udar koliko sam se iznervirala. Završila sam na brojnim infuzijama, moram biti jaka kako bih sve preživela. Rijaliti mi samo zadaje muke", zaključila je majka rijaliti učesnice.

Podsetimo, Aleksandra i Dejan su se zbližili u izolaciji i od tada je njihova ljubav počela. Dejan je rekao da je konačno uspeo da zaboravi bivšu suprugu Dalilu i da mu nova veza prija.

"Osećam se odlično, lepo mi je, da li sam zaljubljen nemam pojma. Sviđa mi se, specifičan je odnos. Zaboravio sam kako je biti zaljubljenost ili je to ludilo. Uglavnom me radi, dugo nisam imao ovakav osećaj i pogubljen sam", rekao je Dejan.

Dejan Dragojević

Izvor: YouTube/Zadruga Official

On je otkrio i da o Aleksandri ima samo lepo mišljenje i da želi da joj priredi iznenađenje za Dan zaljubljenih.

"Aleksandra je jako dobra. Iskrena je, po očima joj to vidim. Nema šta da krije. U suštini je dobra i mislim da ne želi ništa loše. Odnos nam je iskren. Drago mi je. Ona je stvarno jedna od posebnijih osoba u kući. Osećaj je ludilo mozga. Za Dan zaljubljenih bih voleo da joj pripremim nekog medveda plišanog, ona voli sve slatkiše sa kokosom, i kozmetiku. To bih voleo. Da sam napolju, to bih. Voli roze boje. Nešto mi je izlapela romantika. Želim da joj to priredim na Rajskom ostrvu. Može i šampanjac neki. Malo da se vratim u vinklu", pričao je Dejan.

"Sad sam u emotivnom šoku, ali pozitivnom. Imam energije, nisam spavao dva dana, brže mi prolaze dani. Ovaj period će mi proći brzo, ona mi paše, da bude pored mene. Drago mi je što si je ubacio u rijaliti, nadam se da je ovo neki pogodak, i da mi je dosta više promašaj", priznao je Dragojević.