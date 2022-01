ZAKLJUČAVAO ME JE I ŠAMARAO! Jeziva ispovest učesnice Bara - "Izvini se, odvede me na ručak, a onda opet isto"

Ksenija Kranjec, najatraktivnija učesnica Bara, o kojoj danima bruji region, pre nekoliko godina je ispričala svoju tešku priču.

Govoreći o fizičkom i mentalnom nasilju koje je trpela od bivšeg dečka, Ksenija je izjavila kako se "navikla" na šamare, i kako u današnje vreme svaka mlada devojka iskusi nasilje.

"Fizički me nije bolelo, kad se navikneš na jedan šamar, pa drugi, onda ide redom... Ali najviše me je bolelo psihički!", izjavila je Kranjecova.

"Zaključavao me je u stan, pokušavao da manipuliše mnome. Vređao me je, šamarao. Nije mi prijalo kada sam dobila prvu šamarčinu, ali onda se on izvini, odvede me na ručak i ja pređem preko svega. I onda opet isto, i ti oprostiš. Ali shvatiš kasnije... Teško je kada te maltretira neko ko ti je drag, ali kasnije mi je postalo svejedno", objasnila je.

Ksenija je dodala i da joj niko od porodice i prijatelja nije verovao da je dečko zlostavlja.

