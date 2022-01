POMIRILI SE DALILA I CAR: Dejan ih zatekao u ljubljenju, David bivšoj snajki uputio brutalan komentar! (FOTO)

Šok za zadrugare, ali i za gledaoce! Dalila i Filip obnovili su svoju ljubav, Dejan završio u krevetu kod druge.

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Filip Car i Dalila Dragojević našli su se u pušaonici gdje su sve vrijeme razgovarali o svom odnosu, a onda je u jednom trenutku Filip prišao bliže Dalili i poljubio je.

Ovo je trenutak koji dokazuje da su njih dvoje ponovo uplovili u vezu, a zadrugari kao i gledaoci ostali su šokirani. Za to vrijeme, Dejan Dragojević završio je u krevetu Aleksandre Nikolić za koju je ranije izjavio da mu se dopada i da je počeo da se zaljubljuje.

Dalila i Filip su satima razgovarali sami, a sve vrijeme su se smijali, žalili, prepucavali, a onda i obnovili svoju ljubav koja je uzdrmala mnoge.

"Ovo je namjerno. Moj bivši, leži u krevetu sa tvojom bivšom", rekla je Dalila.

"Ne bih ja tu mnogo komentarisao", rekao je Car.

"Priča se po kući da je Dejan bio sa Aleks u Bujanovcu dok je bio sa tobom u braku", dodao je Car.

"Filipe, ne lupetaj", rekla je Dalila, a onda je samouvjereni Filip izjavio rečenicu koja pokazuje da se sve vrti oko njega, ili bar on to tako vidi.

"Ma on je otišao od žene kojoj sam rak rana, kod žene kojoj sam rak rana", rekao je, na šta je Dalila dodala da on nije normalan.

U jednom trenutku u pušaonicu je ušao i Dejan. Kada je vidio šta se dešava, momentalno je okrenuo leđa svojoj bivšoj ženi i njenom ljubavniku. Pogledajte kako su te scene izgledale:

Nakon ovog poljupca o kom ponovo pričaju mnogi, na društvenim mrežama se oglasio i David Dragojević, Dejanov brat.

On je objavio sliku na kojoj se Dalila i Filip ljube, a uz to postavio pjesmu "Da me vidi babo" i napisao kratko "Jutro".

David Dragojević o Filipu i Dalili

Izvor: Printskrin, Instagram/david__dragojevic

Šta će se dalje dešavati u ovoj burnoj ljubavnoj priči, ostaje nam da vidimo, ali ono što je sigurno, jeste da su svi šokirani ovakvim ponašanjem Dalile Dragojević.