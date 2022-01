"UŠAO JE PIJAN I BESAN, KRENUO DA ME ŠUTIRA I DAVI": Sloba otkrio detalje jezivog nasilja koje je pretrpeo od bivšeg 

Bivši učesnik rijalitija "Bar" otkrio je detalje stravičnog nasilja koje je doživeo od bivšeg dečka.

Slobodan Romić koji je sinoć napustio rijaliti "Bar" otkrio je u današnjoj emisiji "Puls Bara" kod voditelja Ivana Gajića, kako je roditeljima priznao da je gej, ali i ispričao jedno vrlo neprijatno iskustvo sa bivšim dečkom.

Njegov izabranik očigledno nije mogao da preboli raskid, pa je došlo do nasilja.

"Raskinuo sam sa dečkom, a on je pretio da će se ubiti, nisam se obazirao na to pa je on jedne noći pijan upao u moj stan i krenuo da me tuče, davi i šutira po intimnim delovima", rekao je Sloba, a onda otkrio i detalje te traumatične noći.

"Izašao sam u gej bar i posle nekog vremena sam dobijao nepoznate pozive i znao sam da je on. Kada sam se vratio kući, on nije bio tamo. Legao sam i čuo njega kako dolazi pijan i besan. Krenuo je da me šutira po intimnim regijama i onda je krenuo da me davi, zatim sam mu ja uzeo glavu i krenuo da lupam o pod nakon čega je on krenuo da plače. Potom sam ga okupao, a on je želeo da vodimo ljubav, ali meni se samo povraćalo", detaljnije je objasnio Sloba svoje iskustvo koje će tauvek pamtiti.

