"MAMI I DALJE NIJE SVEJEDNO, SA OCEM JE BILO LAKŠE": Sloba Romić otkrio kako je svojoj porodici priznao da je gej

Bivši učesnik rijalitija "Bar" otkrio je detalje iz privatnog života koje javnost nije znala.

Slobodan Romić sinoć je napustio rijaliti "Bar", a u današnjoj emisiji "Puls Bara" otkrio je neke detalje koje nikada pred kamerama nije izneo.

On od samog starta ne krije da je gej opredeljenja, javno je govorio o svom vereniku koji ga je čekao nakon izlaska iz rijalitija, a sada je otkrio i kako je okolini ali i porodici priznao svoju seksualnost.

"Kada sam im otkrio svoju seksualnost trebalo im je duže vreme, nisam siguran da je majci i dalje skroz sve ravno. Još uvek ima nekih nerazumevanja ili neprihvatanja, sa ocem je to bilo mnogo lakše", priznao je Sloba.

Na pitanje novinarke Milice Stanimirović da li smatra da je nekom dao vetar u leđa da i sami priznaju okolini svoje opredeljenje, Sloba je rekao:

"Ne morate reći, svako oseti pravi čas kad je došao da kaže, prizna, ali budi iskren prema sebi. Kad imaš taj neki nagon, budi svoj. Kad god imamo neke stvari na koje nas neko prisiljava, videli ste, stvara se tenzija, plač, rat..."

Najmlađi takmičar ovog rijalitija, Sven, koji je nedavno dobio otkaz, na početku je imao neku otpornost prema Slobi, a on je otkrio i zbog čega je to bilo tako.

"Mali Sven je imao problem baš jer njega, kao što na primer nas gejeve maltretiraju u školi, tako su njega gejevi maltretirali u školi. Pričali smo o tome, imao je neku otpornost prema meni, ali zahvaljujući priči video je da nisu svi takvi. Trudim se da nađem mir u svima nama, da budemo malo bolji ljudi, da budemo malo srećniji", rekao je on, a onda se osvrnuo i na komentare da mnogi smatraju da je Sven imao otpornost baš zato što možda on krije svoje pravo opredeljenje.

"Sven je jako mlad. Meni je trebalo jako dugo da shvatim gde sam i šta sam. Nije lako kad te celo društvo, zajednica vode jednim pravcem, pa nekad to i potiskujem. Sam način ponašanja, ne mora da bude seksulanost, zašto treba da radim to što su mi roditelji rekli da je normalno, zašto moram da završim fakultet jer to tako treba... Sven je jako mlad da bi shvatio i razmišljao na tu temu, ima on vremena još da se pronađe", rekao je on.

