HRANE SE U NARODNIM KUHINJAMA I PRODAJU NAMEŠTAJ! Tužan život naših slavnih glumaca: "Pustili ste me da glođem do KOSKE"

Slava i popularnost ne znače uvek lagodan i lak život, za šta su dokaz neki od naših najpoznatijih glumaca koji pored slave nisu živeli svoj san.

Naša glumica Vesna Pećanac ostvarila je mnogobrojne uloge, a malo ko zna za njenu tešku životnu priču.

Vesna je bila je udata za reditelja Živka Nikolića, sa kojim ima dva sina. Nakon smrti supruga pala je u depresiju, a 2006. godine u javnost je dospela informacija da je sin zlostavlja, kao i da je zbog toga završila u prihvatilištu.

Glumica je svojevremeno za medije govorila o bedi u kojoj je jedno vreme živela.

"U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: 'Meni su svi bedemi srušeni'. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: 'Odigraj to na sceni. I to je život'", ispričala je Vesna jednom prilikom za "Novosti". O navodnom zlostavljanju sina Vesna nikada nije želela da govori, već se uvek hrabro, sa osmehom priseća detalja iz prošlosti, kako iz poslovnog tako i iz privatnog života.

Nedavno su se na Tviteru pojavile njene fotografije na kojima vidimo kako danas izgleda i koje su mnogima naterale suze na oči. "Redovna korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva. Da li prepoznajete ženu sa fotografija", pisalo je u opisu fotografija na kojima bi je retko ko prepoznao.

Olivera Katarina je pre nekoliko godina iskreno progovorila o finansijskim problemima kroz koje je prolazila. Ona je 2017. priznala da živi u iznajmljenom stanu i da je prodavala nameštaj da plati struju.

Priznala je i da je istina da je u jednom periodu imala samo dve haljine i da je na ulicu izlazila u sinovljevim patikama.

"To sam radila namerno, da pobedim sujetu i dovedem sebe u stanje da me ne zanima kako sam obučena i kako izgledam. Ali, činjenica je da je to bilo u vreme moje baš velike muke i bede. Zbog ponosa ništa ni od koga nisam tražila. Tako je i sada, kad rasprodajem pokućstvo i uspomene da bih platila računem, preživela. Ne želim o tome da pričam, ni sina ne opterećujem svojim problemima. Neko je davno rekao: 'Moje siromaštvo je dokaz mog poštenja i dostojanstva'", rekla je Olivera 2017. za magazin "Glorija".

Da je svako dao po dinar na maestralne role koje je odigrao Miodrag Petrović Čkalja, on ne bi umro u bedi.

Utešno je što je makar pred odlazak sa ovog sveta, pre 14 godina, dobio nagradu za životno delo Car Konstantin. Upravo tada se na svom govoru, obratio publici, auditorijumu i svima onima koji su možda zaboravili kakav je doprinos ostavio na polju jugoslovenske glume.

"Imam 76 godina i ništa mi ne treba. Živeo sam i živim skromno. Ali, znači mi da naša deca žive normalno. Da sam u Americi, i da sam primio ovako veliku nagradu zahvalio bih se, prvo, svojoj ženi, pa deci, pa tašti, zatim producentu i reditelju. Ali, pošto sam, srećom, u svojoj dragoj zemlji Srbiji, zahvaljujem se, prvo, svom šefu samoposluge što mi, ponekad, odvoji penzionersku kosku, pa komšinici u baraci koja mi ostavi mleko ispod tezge, pa mom poštaru koji mi uvek, na vreme sa zakašnjenjem, donese penziju. Da nije bilo njih, ne bih bio ovde", rekao je glumac 2002. godine na dodeli, samo godinu dana pred smrt.

Tom prilikom je izgovorio i rečenicu koja i dalje odzvanja u glava mnogih.

"Hvala, Srbijo, pustili ste me da glođem do koske", neutešan je bio popularni Čkalja.