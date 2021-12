ROĐENI OTAC GA PRIJAVIO POLICIJI: Aleksandar Berček o odrastanju - "Bio sam TEŠKA SIROTINJA, a onda sam dovezao fiću"

Aleksandar Berček o poseti ocu nakon snimljenog prvog filma i miliciji koja je došla u dvorište

Aleksandar Berček rođen je 4. septembra 1950. godine u naselju Vrdnik, a u više navrata je pričao da je u detinjstvu više bio gladan nego sit.

"Pošto smo bili teška sirotinja, a sirotinja ide u vojne škole, ja se prijavim tamo. Dva puta sam se prijavljivao i dva puta me odbiju zbog neuhranjenosti. Doduše, tamo su na tim pregledima bili pedagozi i psiholozi možda su procenili koliko bih bio poslušan, pa me nisu primili. Elem, takmičio sam se u recitovanju u Žablju. Govorio sam Jesenjina i tu me publika iznela na rukama. Posle sam bio u Plani i tu uzmem treće mesto", ispričao je on glumac u jednoj emisiji.

Kada je došao u Beograd, davne 1969. godine, kaže da je dobio čak tri stipendije i da je kao student zarađivao više novca nego što je njegov otac imao za penziju.

Dobro je poznato da novac ume da zavadi ljude, nazalost, baš je to zadesilo glumca i njegovog oca.

"Posle druge godine, doduše radio sam i jedan film, kupim polovnog fiću. Doteram ga kući a moj otac koga su zvali Lala milicajac kaže: 'Čime si ovo došao? Čiji je ovo auto?', a ja kažem moj, a on će na to: 'A ne može to tako', i sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi. Dođu dva policajca koja znam, naši prijatelji", ispričao je glumac, pa dodao da su mu policajci pogledali saobraćajnu i potvrdili ocu da su kola stvarno njegova.

Njegov talenat nije prošao nezapaženo, još na samom početku publika ga je zavolela kao simpatičnog Miška iz filma "Ko to tamo peva", a onda su usledile i druge uloge koje je glumac ovekovečio.

Gledali smo ga u mnogim popularnim serijama i filmovima kao što su: “Otpisani”, “Stižu dolari”, “Ko to tamo peva?”, “Južni vetar” i drugim, ali bitno je napomenuti da se nikada nije poklonio publici.

"Možda ste primetili, ali ja se nikad ne klanjam publici. Nisam se klanjao ni kao student. Dobro, ima kolega koje vole da tako produže aplauz pa se klanjaju do zemlje crnice. Ali ako sam ja taj neki posao radio i uradio ga dobro, a vi došli da me gledate i aplaudirate mi, što bih se ja klanjao ako sam već dobro posao uradio? Kad sam sve uradio vi me terate da vam se još na kraju i klanjam. Mislim da to nije u redu".

Berček je govorio i da je dva puta stao na ludi kamen, a ima i četvoro dece, dvoje iz prvog i dvoje iz drugog braka. Iz prvog braka sa suprugom Svetlanom, ima sina Nikolu i ćerku Milicu. Dok iz drugi sa koleginicom, glumicom, Anom, ima sina Miloša i ćerku Minu.