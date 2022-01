TANJA POBJEGLA IZ EMISIJE, GOSTI OTKAZUJU U MINUT DO 12: Amidžić otkrio šta radi u tim situacijama - Moram da se snađem!

Ognjen Amidžić otkrio je kako se snalazi kada dođe do nepredviđenih okolnosti.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Ognjenu Amidžiću se često tokom proteklog perioda dešavalo da mu gosti otkažu dolazak u emisiju "Amidži šou", naročito zbog pandemije korona virusa, nekada i da napuste istu kao nedavno Tanja Savić, a voditelj je otkrio kako se snalazi u tim situacijama.

Emisija traje već 14 sezona, a najgore je kada neko u poslednjem momentu otkaže gostovanje zbog, recimo, temperature tog dana, a program ide uživo.

"Imali smo, nažalost, i tih situacija. Pogotovo sada kada je korona, dešavalo se da neko javi par sati pred snimanje da je dobio temperaturu u toku tog dana. U tim situacijama moramo nekako da se snađemo. Pokušamo nekoga drugog da ugostimo ili malo prepakujemo emisiju. Druga opcija je i da se u tom momentu 'poslužimo' učesnicima Zadruge, ali i to vuče problem sa sobom. Njih kada izvodimo iz rijalitija, ne smijemo miješati sa ostalima, baš zbog korone, jer se ne smiju zaraziti. Svakako da je nezgodno, ali to su neke kako čari, tako i nezgode ovog posla", kaže Ognjen, koji u 2022. godini ima samo jednu želju.

"Prije svega da budemo zdravi, sve ostalo ćemo lako."

Ognjen je takođe istakao i mu profesionalnost ne dozvoljava da se njegovo raspoloženje, odnosno neraspoloženje, osjeti pred kamerama.

"Svakako da ima dana kada nemam volje. Različiti faktori mogu da utiču na to. Ima dana kada si preumoran ili su te prosto neke druge stvari izmrcvarile, ali u tim momentima nađem nešto što me digne kako bih sebi olakšao. Posao je posao i mora se obavljati", poručio je voditelj kojem je muzika melem za dušu i razonoda, pa ne isključuje da će uskoro objaviti i novu pjesmu, kada za to bude pravi momenat.

Podsjetimo, prije nekoliko dana je Tanja Savić napustila emisiju "Amidži šou" zbog Jovane Jeremić. Iako je rekla da ide u toalet, više se nije vratila u studio.