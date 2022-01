UZ MENE IDE KOMPLETAN BAJA, NE SMEM DA IMAM PROMAŠAJE! Jovana o novom partneru i detaljima odnosa sa bivšim mužem

Jovana Jeremić 2021. godinu pamtiće po prelasku na ružičastu televiziju, ali i razvodu od Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerkicu Leu.

Voditeljka Jovana Jeremić, koji je u 2021. godini već imala prvi lapsus, sada je otkrila detalje odnosa sa bivšim suprugom, ali i kakav mora da bude njen budući partner.

"Ne volim da kažem da imam bivšeg supruga, već ja to volim da nazovem prvi muž. On nikada ne može da bude bivši, jer mi imamo zajedničku ćerku. Nas dvoje smo u savršenim odnosima. I pre braka i nakon braka smo uvek imali dobru komunikaciju, a sada mogu slobodno da kažem da smo još u boljim odnosima od kada smo se rastali i to će tako ostati doživotno, jer ga cenim i poštujem", rekla je Jovana i istakal da se dvoumi da li će sa ćerkom živeti u novom stanu koji se trenutno renovira, pošto se on nalazi na Mirijevu, a njene sve obaveze su u centu grada.

Jovana je dodala da ona i Voja još nisu rekli ćerki da se razvode, ali je otkrila kako trenutno funkcionišu:

"Lea je još uvek mala da bi znala da se roditelji razvode, što je i dobro za nju. Voja je redovno viđa, vikendima je čuva, kao i kad god treba. Imamo fenomenalan odnos kao supružnici", objasnila je Jovana i otkrila kakav mora da bude njen budući partner:

"Uz mene ide jedan kompletan muškarac, baja u svakom smislu te reči. Neću žuriti sa odabirom svog partnera nakon razvoda. Trebaće mi vreme da, pre svega, razmotrim ponude i ocenim ko je taj čovek koji bi mogao da ide rame uz rame sa mnom, da bude moj oslonac i mirna luka. Moja odgovornost je sada veća, jer imam ćerku i ne smem da imam promašaje. Treba mi neko ko će voleti moje dete kao svoje i apsolutno neće praviti razliku. Ja sam dete iz prvog braka svog supruga volela kao da je moje i kupovala podjednako kao i svom detetu. Nisam žena koja je sklona kombinacijama i malverzacijama. Za mene se zna da ne varam i da ne podležem bilo kojoj vrsti promiskuiteta. Kad budem imala partnera to će biti javno, sve drugo se ne računa i ne treba komentarisati".