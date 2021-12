15.000 € POTROŠILA NA OPERACIJE: Vrela Slovenka žari i pali u BARU a evo šta je sve korigovala na sebi (FOTO)

Nova učesnica rijalitija "Bar" svojim izgledom oduševila je publiku rijalitija ali i takmičare.

Izvor: Printskrin, Instagram/theycallmekse.ncy

Ksenija Kranjec nova je učesnica rijalitija "Bar"! Dolazi iz Slovenije i već ima iskustva u rijaliti programima. U svojoj rodnoj zemlji učestvovala je u "Velikom bratu" dok smo je kod nas mogli gledati u rijalitiju "Parovi". Atraktivnim izgledom privukla je pažnju publike, a ne krije da je na sebi izvršila brojne estetske korekcije.

Ona je oduvek bila nezadovoljna svojim grudima i već kao vrlo mlada je to rešila. Obavila je operaciju u Hrvatskoj.

"Nosila sam najmanju korpu grudnjaka, a uvek sam želela bujnije grudi", rekla je Ksenija jednom prilikom za slovenačke medije, a za zahvat, kojim je broj grudnjaka povećan na 85 B ili C i to je platila 3.500 evra.

"Sama sam zaradila novac za operaciju, vredno sam radila nekoliko godina i zaista sam srećna što sam uspela", rekla je Ksenija, koja se ranije bavila sportskim klađenjem u Austriji.

Ksenija, koja je tada imala 21 godinu. Posle te operacije želela je da na sebi ispravi još neke detalje.

"Pre svega, želela bih da popravim zube. Želim lep osmeh i već sam počela da ispunjavam svoju želju“, rekla je pre nekoliko godina Ksenija, koja je odlučila da sredi zube (nosila je protezu, koja košta 1.500 evra, i beljenje 1.000 evra) a i da operiše nos.

Pošto je mnoge zanimalo šta je sve sredila na sebi, Kesnija je na društvenoj mreži odlučila da pratiocima otkrije sve svoje izmene i to samo na licu.

"Da se ne sikirate mnogo koliko sam imala operacija... Mnogo...", napisala je Ksenija pre tri godine na Fejsbuku.

Atraktivna Slovenka svakodnevno vodi računa o svom izgledu, dosta vremena provodi po kozmetičkim i frizerskim salonima.

Do dva puta nedeljno ide kod frizera, redovno neguje nokte, kao i trepavice. .

"Već duže vreme koristim sistem za nadogradnju trepavica", rekla je Ksenija i dodala da ponekad nadogradi kosu. A prati i šta je u trendu, pa je čak uradila i napravila talasaste obrve, kad je to bilo u modi.

Pa je tako objavila fotografiju gde je obeležila sve korekcije - obrve, brada, jagodine, nos kapci...

Koliko je dala na operacije - 15.000 € za izgled?

Operacija gornjih i donjih kapaka do 2.400 €

Operacija nosa do 5.000 €

Uvećanje usana po kubiku je oko 300 €

Korekcija brade do 1.500 €

Korekcija jagodica prirodnim masnim tkivom 500-1.000€

Uvećanje grudi, zavisno od toga da li je sa okruglim implatima ili anatomskim implantima 2000-6000 €,ona je svoje platila 3.500 €.

Pogledajte kako Ksenija izgleda posle svih korekcija:

