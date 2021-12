"ZATVORIO BIH JE U LUDNICU, TREBA DA SE LIJEČI": Dalilin otac ne oprašta! Ne želi da vidi ćerku, a ovako priča o Dejanu

Dalilin otac ne može da joj oprosti to što je Dejana prevarila i ostavila pred kamerama.

Izvor: YouTube/Printscreen/Zadruga Official/Kurir/Zorana Jevtić

Dalila Dragojević kako kaže, prolazi kroz teško stanje jer u rijaliti kući živi sa bivšim mužem i ljubavnikom, a ostala je bez oba. Njen bivši muž Dejan Dragojević sa kojim se razvela pred kamerama rijalitija čak i brine o njoj, razgovaraju, pokušava da je oraspoloži i podigne. Međutim, njen otac Huso i dalje je besan i svojoj ćerki ne može da oprosti šta je učinila.

Iako Dalila danima priča kako će završiti na psihijatriji zbog svega kroz šta prolazi, Huso ne mari za to, i dalje je grdi a drži stranu bivšem zetu Dejanu Dragojeviću.

"Dalila je bolesna žena, jer ovakve stvari normalan čovjek ne može da uradi. Dobro da je shvatila da treba da ide da se liječi. Ja bih je zatvorio u ludnicu zauvjek, uništila je tako dobrog čoveka kao što je Dejan. Sad joj se sve vraća, neka pati. I on je ni kriv ni dužan obolio zbog nje i bruke koju mu je priredila. Dejana bih uvek posjetio, nju ne bih, jer je ona pokazala ko je i šta je, ne zanima me uopšte u životu", rekao je Huso za Kurir.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Huso govori loše o svojoj ćerki. Jednom prilikom je čak uporedio sa najgorim uličarkama, pa rekao da takve žene treba objesiti.

"Ovo će se završiti najgore po nju. Ne voli niko to što ona misli da je dobro. To najgora uličarka ne bi uradila. Mora biti van pameti da tako nešto uradi. Van pameti je da uđe sa mužem i da radiš to što radiš. To je za objesiti, ne za ubiti", govorio je ranije Dalilin otac.

Dalila je nedavno doživjela pravo nervno rastrojstvo, kada je shvatila šta je uradila i da je porodica gleda, a onda uz jecaje dozivala majku i oca i molila ih za oproštaj: