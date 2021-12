DALILA I DEJAN PRIZNALI NAJMRAČNIJE TAJNE BRAKA: Varala ga, počupao joj pola kose, a ona njemu slomila nos! (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević priznali su tajne koje su čuvali samo za sebe.

Izvor: Printskrin, Instagram/heavycur_zadruga

Dejan i Dalila Dragojević sve više vremena provode zajedno, sjećaju se trenutaka iz svog braka i sve liči kao da njihov odnos ide ka pomirenju. Međutim, nerijetko priznaju i neke stvari koje javnost nije znala.

Tako su tokom doručka otkrili najmračniju stvar svog braka, te da je u njihovom braku i ranije došlo do okršaja i to zbog Daliline prevare. Tačnije, Dejan je izjavio da je ona radila iste stvari koje radi i sada u rijalitiju i da je zbog toga došlo do sukoba.

"Ti znaš da ja imam devijaciju nosa", rekao je Dejan uz osmijeh, a Dalila ga je upitala odakle mu taj problem.

"Nemoj da pričam šta si radila. Slično ovako kući", rekao je on nakon čega je Dalila počela da se smije i povukla ga za nos, ali on je nastavio:

"Ti znaš šta si uradila, kad mi je išla krv na nos", prisjetio se.

"Da, znam. Kad sam ja imala pečat na glavi, kad nisam imala kosu", rekla je Dalila a na Dejanovo pitanje da li zna zašto nije bilo kose, ona je izjavila da ju je on počupao.

Međutim, Dejan je očigledno želio da ona prizna da joj ovo nije prva prevara, a detaljan snimak njihovog razgovora pogledajte u snimku:

Dalila i Dejan

