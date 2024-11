Ministar Srbije, Dačić je govorio o akciji spasavanja ljudi ispod ruševina u Novom Sadu.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, prisjetio se jutros akcije spasavanja ljudi u nesreći na željezničkoj stanici u Novom Sadu ističući da je to bila jedna od najtežih akcija u istoriji resora koji on vodi. Više od 20 dana je prošlo od pada nadstrešnice u kome je poginulo 15 ljudi, a kako Dačić kaže, bila je to jedna stresna situacija, koju će svi koji su u njoj učestvovali teško zaboraviti.