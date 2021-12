"POSLE SAT ULAZIŠ SA NJIM NA VRATA": Dejan otkrio detalje koje je primijetio prije razvoda, Dalila u suzama, gura ga!

Dejan Dragojević otkrio je kako je shvatio da između njega i njegove supruge nešto nije u redu.

Saga Dalile i Dejana Dragojevića se nastavlja, a njih dvoje sve češće vode razgovore i jedno drugo osuđuju za prevaru i razvod koji se desio pred kamerama rijalitija "Zadruga 5".

Sinoć su započeli razgovor na kauču, da bi Dalila na kraju završila u suzama. Dejan je pričao šta je osjećao i prije nego što je njegova supruga zvanično započela vezu sa Filipom Carom.

"Nedelja. 18:30, ja legao da spavam, budim se, tebe nema. Ti otišla da skuvaš kafu u sivim biciklističkim, hladno je bilo i imala si teksas jaknu. Vidim ja da si ti raspoložena, ja zaspao. Budim se, ti se presvlačiš. Posle sat vremena ulaziš sa njim na vrata i vičeš da sam smoren i ovakav i onakav. Šetala si sa njim. Vraćam se u kuću pravim nam da jedemo, tebe nema, ja te tražim. Ulazim u pab i govorim ti: "Ajde da jedeš", ti si tad već imala šifre sa njim. Ja sam tada slutio. Rekao sam ti da vrlo dobro znaš zašto ja ne razgovaram sa tobom, ti cijeli dan nisi provela sa mnom", rekao je Dejan, a onda je Dalila otkrila kako je došlo do toga da popusti pred Filipom, i šta joj je on u tim trenucima govorio.

"Ti ćeš da mi pričaš šta sam ja radila? On je meni tada rekao da se zaljubio, da je spreman da me čeka osam mjeseci...Ja nisam dozvolila da mi se stavi ruka na koljeno. Naš prvi dodir je bio kad je krenuo zadatak sa lisicama. Tada smo ušli, napravili krug. Dolazi ponedeljak, tad sam ustala i rekla sve kod Milana", rekla je.

Dejan je otkrio i da su oni tada već imali tajne šifre, ali Dalila je pokušala da dio krivice svali i na svog bivšeg muža Dejana. Kako kaže, mislila je da njemu takva stvar odgovara jer se nije bunio.

"Nisi ništa uradio po pitanju da me zaustaviš, tako da smo došli do zaključka da ti je priča odgovarala. Ti da si meni uradio tu stvar, bio bi mrtav ili ti ili ja. Ne se*i kakvo si povjerenje imao kad si rekao da si primijetio sve to", rekla je ona.

Dragojević je priznao i da bi joj posle svega oprostio ono što mu je uradila, samo da je postupila drugačije, tačnije da je ona njemu prišla prva. Međutim, Dalila je kroz suze govorila i tvrdila da Dejan laže i da ona ne može više da podnese situacije kroz koje prolazi.

"Imaćeš i ti grižu savesti kao što je i ja sada imam. Ja ovdje više ne mogu da budem, ne mogu da se nosim sa ovim situacijama. Ti lažeš, lagao si večeras za stolom. Lažeš da ne bi bio ni sa kim, lažeš", vrištala je Dalila, odgurnula Dejana i sklonila se sa kreveta.

