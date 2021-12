DEJAN GURNUO DALILU! Bivši supružnici se UMALO POTUKLI - potpuni haos u rijalitiju, ona napravila LJUBOMORNU SCENU!

Dalila i Dejan Dragojević se posvažali u pušionici.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Dejan i Dalila Dragojević upali su u žestoki sukob u pušionici nakon što joj je on prišao dok je sjedila sama, pokušavajući da sa njom razgovara.

Ona mu je okrenula leđa, a Dejan je ostao sa Martinom Petrović i Mc Aleks, pa im se iskreno požalio na ono što se desilo:

"Ja sam budala! Ne može se to nikad riješiti, osili se... Neka propada! Svo troje treba da budu u paketu! Ona sve s*ebe, nema ona meni prava da zamjera bilo šta... Toliko sebi daju za pravo, a onda se ja osjećam loše. Pokušavam da budem dobar, a ne treba! Ne znam ni što. Ne može, to je odnos sličan onome: 'Gdje gledaš, šta radiš?'", žalio se Dejan.

"Šta je problem? Šta je Irma pogrešno prenijela danas?", pitala je Dalila Martinu.

"Što me je tešio danas? Irma me danima pita zašto ne budem sa Dejanom", rekla je Martina.

"Ja ovdje kupujem za ovog ološa, a on tješi druge djevojke! I onda kad ja ispročam ovom ološu šta vidim, on to poriče. Mene neće manipulisati", vikala je Dalila.

Dejan je potom pobjesnio i odgurnuo je.

"Mene gaziti nećeš! Mrš, za bolje i nisi, marš u izolaciju!", vikao je.

