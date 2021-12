MILJANA U SUZAMA NAKON DISKVALIFIKACIJE! Ostaje BEZ KUĆE, a zbog tuče se ne kaje - "Znam da sam mogla da UBIJEM ZOLU!"

Miljana Kulić dala svoj prvi intervju.

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz Zadruge nakon što je bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu napala na spavanju, udarila ga štikolm i razbila mu glavu.

Njegove prve fotke nakon tuče šokirale su sve, budući da je Čolić završio u zavojima i sa modricaa po licu, a Miljana je sada dala svoj prvi intervju ističući da se zbog svega "odvratno oseća", ali i da se ne kaje zbog onoga što je uradila bivšem dečku.

"Odvratno se osećam, dala sam ruku da neću zadnjicom zatvoriti vrata, a to sam uradila. U šoku sam... Ne znam, imam oscilacije raspoloženja. Nenormalne promene raspoloženja, osećam se nenormalno, nemoćno. Ja njega više ne volim otkako je ono uradio, shvatila sam za koga sam se borila. Nikada sebi neću oprostiti što sam polivala majku zbog njega, svađala se, pozajmljivala novac da vratim njegove dugove", započela je ona.

"Ogorčena sam na sebe, niko nije kriv, ja sam kriva zbog svega. Za sve druge sam inteligentna, za sebe nisam. Mislila sam da će Zola kad reši sve dugove da će se normalno ponašati prema meni. Shvatila sam da me nikada nije voleo, da me je koristio i emotivno uništio. Ja sam otišla od kuće i otišla u stan sa njim. Srce mi je govorilo da me ne voli", rekla je Miljana na pitanje o Zoli, otkrila je koliko je para potrošila na njega.

"Zola je znao da pijem lekove. Sve je meni jasno. Iz Zadruge 3 sam izašla, ništa tada nisam zaradila, izašla sam tada sa njim. Mrzim samu sebe, ne volim sebe. Neću da pričam o novcu, muka mi je od toga. Roditelji su mi se razboleli, ja osećam krivicu za sve. Sav novac koji imama potrošiću na lečenje", rekla je besna Miljana.

Marija je potpisala menicu da ukoliko Miljana bude diskvalifikovana ostane bez svoje kuće, a kada su je novinari sada podsetili na to, ona je zanemela.

"Žao mi je Željka, mojih roditelja i mene. Ne osećam se dobro", rekla je Miljana sa suzama u očima.

"Da li si svesna težine rečenice: 'Ovog puta je bila štikla, sledećeg će nož pod grkljan' pretila si da ćeš ga zaklati i da se nećeš smiriti dok ga ne ubiješ", glasilo je pitanje za Miljanu.

"Svesna sam šta sam izgovorila. To su monstuozne reči, nije mi žao što sam ga udarila i opet bih. Svesna sam da sam i sada mogla da ga ubijem, nisam razmišljala u tom trenutku, to je katastrofalno, ne osećam se dobro, a ovo što sam izgovarala izgovarala sam u afektu. Nikada ne bih... Ja sam njega poistovećivala sa svojom porodicom. Dala sam sve od sebe, ostavio me je, prevario me je, konačno sam svojim očima videla ono što su mi svi govorili", rekla je Miljana.

