MAJA MARINKOVIĆ TRUDNA? KASNI JOJ 23 DANA: Iznijela ŠOK DETALJE, Car doživio pomračenje: SLAGALA ME JE, TO NIJE DOBRO!

Na početku emisije se desio totalni kolaps oko odnosa Maje Marinković, Filipa Cara i Dalile Dragojević o kojima region ne prestaje da priča.

Na sledećem video klipu je prikazano kako Maja Marinković i Tara Simov pričaju o potencijalnoj trudnoći.

Riječ je dobila Maja Marinković:

"Meni ne kasni, ja neću da pričam o privatnom životu" - rekla je Maja.

"Maja sumnja da je trudna sa Čorbom" - rekao je Đedović.

"Mi smo pričale o dva momka, Čorbi i jednom dečku sa mora. Da li je ona pričala o jednom ili drugom ja ne znam. Njoj kasni ali ne znam sa kim. Ja sada nisam slagala. Ne znam na koga je mislila" - drala se Tara.

"Drugarica je Maja, treba da stigne informacija, pokazivala je koliko joj dana kasni, kasni joj 23 dana" - rekla je Matora.

"Šta se braniš, reci šta misliš - rekao je Mića Maji.

"Na taj datum su se drugarice vidjele, to nije tema, neke stvari su drugačije i to je to" - rekla je Maja.

"Maja je bila na moru u avgustu, sada bi bila pet mjeseci trudna" - pričao je Mića.

"Care, da čujemo, da li bi priznao dijete?" - pitao je Milošević.

"Ovdje svi trudni, ovdje pravi djecu i ovamo i tamo" - dobacila je Maja.

"Ja sam njoj rekao par puta, da mi kaže istinu i da nemam problem sa tim. Javno sam je povredio i ponizio, da li sam imao neke strahove ili ne to je drugo, uradio sam šta sam uradio nema opravdanja. Mi smo mladi ljudi, normalno da nije otišla u Manastir ako sam je ja ostavio. Nije bitno o kome se radi, samo je važno da nije moj drug. Ja imam neke svoje teorije i vizije, neke stvari vidim i predosjetim, naučio sam se u životu da ja budem taj koga boli uvo i kad napravi nešto. Trenutno mi nije svejedno jer nisam upućen. Zamolio sam je samo da mi kaže sve da bih znao o čemu se radi. Ja sam taj koji je ušao ovdje, ona je mene ispoštovala i ispratila me čak mi poslala i tortu za rođendan, ja sam taj koji je prvi zgriješio tako da nemam prava njoj ništa da kažem. Slagala me je a to nije dobro, nije mi rekla istinu."