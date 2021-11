KARAMBOL BIVŠE I SADAŠNJE! MAJA I DALILA LICEM U LICE: Vratila sam dečka za 5 sati! Brini se gde ti je muž, a ne švaler!

Posle nove prevare, desilo se u Zadruzi 5 ono što su gledaoci dugo čekali.

Maja Marinković je Dalili Dragojević "preotela" dečka (svog bivšeg), zbog kojeg je ova okončala brak s Dejanom Dragojevićem, pa se sada našla u nebranom grožđu zbog svega što ju je zadesilo.

Španska serija i dalje traje i teško je shvatiti detalje, a svi su se pitali kada će se licem u lice posle nove prevare suočiti Maja i Dalila. Upravo to se i desilo!

Žestoka rasprava suparnica između kojih stoji Filip Car koji je priznao za sebe da je ženskaroš, bludnik i štošta još, dogodila se tokom pitanja gledalaca, kada je sve isplivalo na površinu.

"Dalila, kakav je osećaj biti odbačen od ljubavnika?", glasilo je pitanje.

"Ja ne smatram da je on meni bio ljubavnik, niti smatram da sam odbačena, nego sam izigrana, izdata, prodata, tako sam se osećala. Možda sam negde u dubini duše mogla da znam da će doći do pomirenja, ali ne da će se dogoditi brzinom svetlosti. Već smo uveliko pričali o tome, sve ide na njegovu sramotu, ja sam uradila šta sam uradila. Po svom mišljenju sam izabrala najbolje, a to mi se obilo o glavu", rekla je Dalila.

"Kažeš Maji da ideš da pereš zube, a gledaš u pušionicu gde je Dalila", bilo je naredno pitanje za Filipa Cara.

"Oprao sam zube, čuo osmeh, pogledao sam tamo i izašao napolje. Pokušavam da objasnim Maji i rešavao sam neke sumnje i po mom pitanju. Mislim da bi između mene i Maje situacija trebala biti jasna, mogli smo da idemo drugim putevima, a odabrali smo ovaj. Ne bi trebalo da gledamo ko gde gleda. Jutros se na provokacije nisam odazivao i obazirao, ne smatram da je to neki problem - govorio je on.

"Što se tiče ovoga, rekao mi je Filip čim je došao za provokacije. Jutros sam prolazila, videla sam, to je nemoć. Stavljena je maska i to je neiskrena rekacija, svi znamo kako bismo se osećali. Sve dok se ne osetim ugroženo, ljudi znaju kako reagujem. Budem li osetila provokaciju koja mi se ne bude svidela...", rekla je Maja.

"Ima li podliji način od ovoga?", pitala je Dalila.

"Postoji, ti koja si se ku*vala na pola metra od svog muža. Treba da ćutiš i gledaš u svoj sto", rekla je Marinkovićeva.

"Ogavni ste", istakla je Dragojevićka.

KARAMBOL BIVŠE I SADAŠNJE! MAJA I DALILA LICEM U LICE: Vratila sam dečka za 5 sati! Brini se gde ti je muž, a ne švaler!

"Žrtva da budeš ne možeš za tri života. Pojedini ljudi ne znaju, ali ja znam. Ti si toliko omražena, da je to katastrofa", dodala je Maja.

"Što se plašiš za mene?", pitala je Dalila.

"Tvoj tata je mene pozdravio i rekao da treba da budem uz Dejana", otkrila je Maja.

"Moj otac?", upitala je ona.

"Ja ne kažem da sam moralna, slobodna sam i mogu da radim šta hoću", nastavila je Maja.

"Ne znaš šta pričaš i koga želiš, koga voliš, koga gledaš. Prestani da pratiš šta ja radim, ako si sigurna u svoju ljubav nemoj da ti pretnja bude omražena osoba", rekla je Dalila.

"Ja sam tebi dokazala da mogu svog dečka da vratim za pet sati. Nemoj ti da se brineš, trebalo je da brineš gde ti je muž, a ne gde ti je švaler", odbrusila je Marinkovićeva.

"Ja i ona da se povučemo u rupu, a ti i ja se nismo povlačili", ubacio se Car.

"Ti i ja smo bili zaljubljeni, a ja smatram da vi niste zaljubljeni, nego da terate inate", dodala je Dalila.

"Nisam mogao da verujem kad sam video da za čoveka s kojim si bila pet godina nemaš gram empatije i emocija. Je l' sam ti držao predavanje svaki dan i kako si završila?", nastavio je Filip.

"Tvoja nemoć je što si ostavljena i to te boli. Pored muža ti je mesto", rekla je Maja.