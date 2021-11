KLALI SU SE SVAKI DAN! IŠAMARALA JE DRAGANU - Zadrugar otrio ŠOK detalje iz Majinog i Filipovog privatnog života

Kako tvrdi učesnik Zadruge Maja i Filip su imali buran odnos u spoljnem svetu.

Filp Car našao se na meti brojnih osuda nakon što se je u Zadruzi stupio u vezu sa udatim Dalilom Dragojević, a zatim je prevario sa bivšom devojkom Majom Marinković čim se uselila na imanje u Šimanovcima.

Maja i Filip su ozvaničili vezu, a učesnik Zadruge Đole Kraj je otkrio Dalili detalje njihovog odnosa iz privatnog života.

"Oni ne mogu da izdrže, dva, tri dana. Svaki dan su se klali, Dragana je uzela da je snima da bi dokazala, Maja je išamarala. Svaki dan klanje. Ubijali su se u Novom Sadu", otkrio je Đole.

"A meni priča da je sa mnom imao probleme. Sa mnom je imao samo jednu svađu, prvi je uzeo kozmetiku da mi razbija. Kupiću mu ta tri parfema napolju. Šta se desilo... Ja sam u stanju šoka. Ono što je Dejan rekao, sedim u pušionici, slušam: 'Lemure...'. Do juče je pričao da me je voleo najviše na svetu. A porede situaciju sa Dejanom, ja sam njega izbegavala... Car mene nije izbegavao, on je bio sa mnom. Pričao mi je da nikog nije voleo kao mene... Možda je mene lagao", rekla je Dalila i dodala:

"Kao da čeka da ću da mu razbijam stvari, a ja najvpiše na svetu želim da te stvari dobije, koliko ih čeka. Stvarno sam se trudila, slagala mu stvari, skupljala za njim, da živi kao čovek, a ne kao aljkav čovek. Čula sam da je rekao nekome da sam ja htela da on živi po njenom napolju".

"Pusti vreme da pokaže svoje", nastavio je Đole.

"Koje vreme, imao je s*ks, kaže deset puta. Ja sam mu se predala na tacni", poručila je Dragojevićka.

Maja i Filip su tokom svoje veze imali i žestok okršaj u Beču, a Marikovićeva je kasnije otkrila da ga je napala jer ga je videla sa drugim devojkama.