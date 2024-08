Procurjela priča kako je Tito na javnom mjestu vodio ljubav sa plavušom džinovskih lažnih grudi: "Nije stajao 90 minuta"

Penzionisani taksista ispričao je za medije priču kako je Tito na javnom mjestu vodio ljubav sa plavušom.

Legendarni MMA borac Tito Ortiz se svojevremeno našao u žiži američkih medija kada je penzionisani taksista iz Kalifornije odlučio da ispriča kako je izgledala vožnja sa njim.

Iz nepoznatog razloga je ovaj čovjek riješio da javnosti podijeli svoje iskustvo i ispriča kako je Tito na zadnjem sjedištu njegovog automobila imao intimni čin. Ranije je zbog ovakvih stvari dizao prašinu sa nekadašnjom djevojkom Dženom Džejmison, a onda se čulo da je iste stvari radio sa glumicom Amber Nikol Miler.

"Prvo pitanje koje mi postavljaju jeste to da li sam vozio poznate ličnosti u taksiju i da li su vodili ljubav unutra. Odgovor je "da" i ispričaću vam priču koja uključuje i jedno i drugo. Nisam neki poznavalac MMA, ali sam prepoznao Tita Ortiza kada je ušao u moj taksi, najviše zbog toga što živi u Hantington Biču i što je poznat po tome što daje dobre napojnice. Ušao je sa raskošnom plavušom koja je imala oskudnu bijelu haljinu i džinovske lažne grudi. Išli su ka Holivudu. Zbog gužve u saobraćaju do tamo smo putovali sat i po vremena – počeo je priču taksista. Onda je prešao na detalje. "Nismo još ni izašli na auto-put, a njih dvoje su krenuli da vode ljubav. Biti takstista je čudna stvar, jer te gledaju kao roba. Ljudi nekad pitaju da li mogu da imaju intimni odnos, a nekad samo to rade. Ortiz je bio ljubazan kada je ušao u taksi, ali nije ništa pitao. Lažne plavuše nisu moj tip, ali je ova bila baš lijepa. Da sam na njegovom mjestu, ja bih posao završio za pet sekundi, ali ne i Tito. Nikada nisam vidio takvu izdržljivost, pošto nije stajao 90 minuta. Nije ni završio posao kada sam im rekao da smo blizu hotela. Samo se obukao, dao mi 300 dolara i izašao. Bio je sjajan, jer poslije njih nisam morao ništa da čistim.