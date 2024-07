SPAVALA SAM SA VIŠE OD 100 PARTNERA IZ 40 ZEMALJA: Rusima sam rekla da odmah prekinemo, ali ovi su najgori!

Koka Be ima cilj da spava sa muškarcima svih nacionalnosti, a sada je stigla do 40. zemlje.

Izvor: Instagram/cocosinstaworld

Koka Be (37) iz Kanade stekla je popularnost zahvaljujući kreiranju sadržaja za odrasle. Ima cilj da vodi ljubav sa muškarcima svih nacionalnosti, a do sada je to uspjela sa partnerima iz 40 zemalja. Otvoreno je progovorila o svojim intimnim iskustvima i otkrila ko je uspio da je impresionira, a ko je ubjedljivo najgori u krevetu.

Tokom intervjua za šou The Kyle and Jackie O, Koka Be je otkrila da je spavala sa muškarcima iz Amerike, Indije, Nemačke i Engleske, pa čak i iz Džibutija, malene afričke zemlje. I to nije sve.

"Imala sam i muškarce iz Kanade, Velike Britanije, Izraela, Australije, Haitija, Salvadora, Holandije, Norveške, Grčke, Francuske, Belgije, Danske, Irske, Belizea, Džibutija, Nikaragve, Italije, Gvatemale, Švajcarske i Argentine", navela je ona i otkrila najbolja i najgora iznenađenja.

"Sa mojim ljubavnicima iz Brazila bilo je najprijatnije. Oni su bili samo za zabavu, kako god da se desi", rekla je Koka Be i dodala da je primijetila da su muškarci iz tradicionalno konzervativnih kultura najviše bili spremni na avanturu u krevetu.

"Na primjer, na mnoge arapske i indijske momke sam naišla koji zaista vole akciju u raznim oblicima", otkrila je ona.

Nisu joj se dopali muškarci iz Njemačke i Velike Britanije.

"Sa pozitivne strane, otkrila sam da imaju za cilj da udovolje, tako da uvijek traže povratne informacije".

Najviša ocjena za izdržljivost ide Rusima

"Sjećam se jedne priče... Živio je u mojoj zgradi i na kraju sam insistirala da prestanemo. Morala sam da mu kažem da ne želim da se zadržavam na tome satima. Jednostavno mi se ne sviđa", priznala je.

Najniža ocjena ide Australijancima

Koke Be je komentarisala da oni "moraju malo da porade na pojačanju" u pogledu svog učinka.