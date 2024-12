Nikola Stanković je uhapšen 14. marta 2022. godine zbog sumnje da je pokušao da ubije Mira Č. (43) u noćnom klubu "StefanBraun" u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Nikola Stanković Pivce (27) ubijen je juče oko 4.20 sati u Kaluđerici. Na njega su, kako se nezvaničo saznaje, pucala četvorica napadača, a jedan od metaka pogodio je u šaku Stankovićevu trudnu vjerenicu T. D. (25) kojoj je ukazana ljekarska pomoć.

Policija i javni tužilac Višeg javnog tužilaštva obavili su uviđaj, tijelo je upućeno na obdukciju, a policija, koja intenzivno traga za napadačima, odmah je pokrenula akciju "Vihor".

Ko je bio ubijeni?

Nikola Stanković je uhapšen 14. marta 2022. godine zbog sumnje da je pokušao da ubije Mira Č. (43) u noćnom klubu "StefanBraun" u Beogradu. Sa njim je bio i Slavoljub Trajković zvani Trajko, mladić čije se ime našlo na optužnici protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

"Svedok saradnik u postupku protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića svjedočio je u sudnici da su pokojnom Aleksandru Gligorijeviću, koji je prema optužnici ubijen u kući u Ritopeku, na lađima urezali riječi "izdaja" i "Trajko", jer su sumnjali da je sa Trajkovićem pripremao ubistvo Belivuka. Gligorijevića, koji im je, inače, bio prijatelj, navodno, su zbog te "saradnje" ubili", podseća sagovornik Kurira i dodaje da je saradnik Bojan Hrvatin rekao i da je Trajkovića zbog toga zloglasni klan nameravao da ubije.

Interesantno je da su se pored Stankovića i Trajkovića, usred pucnjave u Stefan Braunu našli i Stefan Veljović, koji je zajedno sa njima prebačen u kućni pritvor sa nanogicom, dok je Aleksandar Šćepanović koji se dovodi u vezu sa Belivukovim klanom i dalje u bjesktvu.

Stanković se, inače, optužnicom teretio za pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu u sticaju sa po jednim krivicnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja.

Zvanično, pritvor mu je ukinut 17. juna ove godine, nakon čega mu je određena mjera kućnog pritvora sa nanogvicom koju je nosio i u vrijeme smrti.

Drugi atentat

Na kuću Stankovića bačena bomba

Nikola Stanković našao se na meti napadača i u novembru 2020. godine kada je i dalje nepoznati počinilac bacio bombu "kašikaru" na njegovu kuću. Srećom, tada nije bilo povrijeđenih, samo su geleri oštetili nekoliko parkiranih automobila i fasadu kuće.

"Nikola je roditeljima navukao bedu na vrat, prije četiri godine smo svi mogli da izginemo kad je bačena bomba na njegovu kuću... Uhvatio se lošeg društva i bilo je pitanje vremena kada će se nešto ovako dogoditi", rekao je jedan od komšija.

Jurio Aleksu Terzića po Beogradu

Reprezentativcu Srbije prijetio da će ga oteti

Stanković je imao debeo policijski dosije zbog trgovine narkoticima, pljački, pucnjava i nanošenja teških povreda. Srpskoj javnosti postao je pooznat kada je u Novom Beogradu učestvovao u pokušaju otmice fudbalskog reprezentativca Alekse Terzica (20), tadašnjeg prvotimca Crvene zvezde, u noći između 19. i 20. novembra 2019. godine. Terzić je kasnije ispričao da je bio za volanom BMW X3 kada ga je, u toku vožnje od Autokomande ka Gazeli, presreo "audi A6" sa zatamljenim staklima.

Vozač "audija" je bez ikakvog razloga pokušao da me zaustavi. Stao sam u blizini Gazele, a iz "audija" je izašao meni nepoznati muškarac sa zadnjeg sjedišta i sa vozačem "audija" je krenuo ka meni. Djevojka iz "audija" je povikala: "Bježi jer ćeš nadrljati". Upalio sam kola i počeo da bježim, ali me na raskrnici Omladinskih brigada i Jurija Gagarina sustigla "škoda" i udarila u moj auto. Oni su me stigli i rekli mi: "Daj 5.000 evra ili ćemo te oteti" - opisao je kasnije Terzić detalje drame.

Dvije verzije

Kada je riječ o današnjem zločinu, policija zasad nije saopštila detalje, ali nezvanično se saznaje da postoje dvije verzije kako se on dogodio. Prema prvoj, napadači su oko 4.20 sati pucali kroz prozor sobe u Stankovića i ubili ga na licu mjesta, a njegovu djevojku ranili.

"Prema toj verziji događaja, napadači su sačekali da Stanković isprati goste koji su mu došli na drugi dan slave Svetog Nikole i kada su se svijetla u kući ugasila, oni su ušli u dvorište i zapucali kroz prozor sobe u kojoj je Stanković bio sa vjerenicom."

Očigledno su jako dobro znali u kojoj sobi se nalazi njihova meta, a Stanković je ubijen sa dva metka u glavu i jednim metkom u vrat. Pravo je čudo da nije poginula i njegova vjerenica koju je jedan metak pogodio u ruku - kažu komšije.

Prema drugoj verziji, Nikola je izrešetan na vratima svog doma dok je ulazio u kuću, ali koja god da je verzija tačna, očigledno je da je zločin bio pažljivo isplaniran, pa se pretpostavlja da su napadači dobro poznavali Stankovića.

"Sve nas čudi kako se nije oglasio nijedan alarm i zašto Nikolini psi nisu reagovali na nepoznate ljude koji su bili u dvorištu", kažu komšije.

Oni dodaju da su čuli škripu guma i vrisku iz kuće Stankovića.

"Odmah nam je bilo jasno da se nešto strašno dogodilo, tek posle smo čuli da je Nikola ubijen pored trudne vjerenice. Porodica je potpuno van sebe, u suzama su od ranog jutra... Nikola je momak koji se bavio sportom, ali posle se uhvatio lošeg društva."

Počeo je da koristi narkotike, tako smo bar čuli, a to ga je vuklo sve dublje. Mada nam se činilo da se smirio u poslednje vrijeme, kažu komšije koji dodaju da je Nikola nedavno vjerio trudnu devojku T. D. s kojom se zabavljao 11 godina.

Sagovornici Kurira navode da je kuća Stankovića obezbijeđena kamerama, a osim alarma imaju i pse koji su, kako kažu, dresirani da reaguju na svaki šum.

"Na kući ima šest kamera, jedna je sigurno snimila ubice, mi se nadamo da će što prije biti uhapšeni. Kažu da su kamere snimile vozilo u kojem su bili napadači i da su policajci utvrdili da su u kolima bila četvorica muškaraca... Strašno je sve ovo što se desilo... Njegovi roditelji i sestra su očajni i potpuno van sebe. Dva dana su sa gostima obilježavali slavu, a juče su ostali bez sina", pričaju komšije.