ISPOVIJEST ŽENE KOJA SE OSJEĆA KAO PROSTITUKA U VEZI: "Za mog partnera ja sam samo objekat!"

Ispovijest žene koja se ne osjeća voljeno u vezi, već samo iskorišćeno...

Izvor: YouTube/Scenes Kuch Aise Hain

"Muka mi je da me tretira kao se*sualni objekat. Ne osjećam se voljeno, samo iskorišćeno", ovim riječima jedna žena (40) koja nije željela da otkriva identitet je započela ispovijest na Internetu.

Jadanje na partnera ovdje se ne završava. Dodala je da joj njen muškarac stalno traži neobične zahtjeve u krevetu koji se njoj ne dopadaju i u kojim jednostavno ne uživa. A kada ga odbije, on se prema njoj ponaša hladno i odbojno. Inače, žena i muškarac (42) su zajedno 7 godina u vezi i samo su jedanput raskinuli kada je odbila da ima analni odnos s njim.

"Insistirao je i govorio čak da sam dosadna i da nisam avanturista. Jedanput nakon svađe nije dolazio dva dana kući"", nastavila je očajna žena.

"Počela sam da sumnjam da je našao drugu ženu koja ispunjava njegove fantazije, te sam raskinula sa njim. Ponovo me je osvojio tako što mi je rekao koliko mu nedostajem i obećao da će se bolje ophoditi prema meni. Objasnila sam mu koliko mi je važno da se osjećam voljeno. Rekla sam mu da se osjećam kao prostitutka. Ali ništa se nije promijenilo. Ako nisam raspoložena ili neću da imam intimne odnose kakve on želi, on se naljuti i ignoriše me", objasnila je žena.

Nakon objave stručnjak za muško-odnose dao je svoje viđenje stvari, piše The Sun. Prema njegovim riječima, muškarac sudeći prema ovoj priči ima više avanturističkog duha od žene, možda je čak i zavistan od intimnih odnosa, ali svakako to mu ne daje za pravo da se ovakav način ponaša prema svojoj ljepšoj polovini. Kao i kod svakog problema između dovje ljudi potrebna je komunikacija. Partneri bi trebalo jasno da kažu šta žele, a šta im smeta i isto tako saslušaju drugu stranu. Rješenje problema leži u kompromisu, jer veza se gradi i vremenom odnos raste.