Zlatan Ibrahimović je ispričao da njegova porodica ne živi luksuznim životom kako se to misli.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović (42) završio je prošlog ljeta igračku karijeru i odlučio se odmah da prihvati ulogu savjetnika u Milanu, odnosno vlasnika kluba. U nedavnom intervjuu švedski podkast "ABTalks", Ibrahimović je istakao da se pomirio sa novim poglavljem u životu, poručivši da je poslušao savijet svoje supruge, nekadašnje manekenke Helen Seger (53).

"Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam počeo da se brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. U svemu me je pratila, odustala je od svega samo zbog mene", rekao je Ibrahimović koji je svoju suprugu inače upoznao na parkingu, kada ga je "odjavila" na prvu loptu, ali je posle mnogo ubjeđivanja uspjeo da je impresionira i da do dana današnjeg ostanu zajedno.

Prema riječima Zlatana Ibraimovića, mora da postoji balans u vezi: "Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja veću odgovornost. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali zapravo o realnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć je što imamo čistačicu", dodao je Šveđanin.

Vidi opis MOJA ŽENA KUVA I PERE, IAKO SMO MILIONERI! Zlatan Ibrahimović: Sad ću vam objasniti i zašto! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/Foto IPP/Paolo Bona Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/Piero Cruciatti / Anadolu Agency Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia/Piero Cruciatti / Anadolu Agency Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Njihovi sinovi Maksimilijan (2006) i Vinsent (2008) sada su odrasli, a Zlatan se od početka njihovog života trudio da ne "osjete" da su sinovi bogatih roditelja: "Ja sam ih vozio u školu, dolazio sa njih posle treninga, baš kao što je to slučaj u svakoj normalnoj porodici. Tako smo se mi odlučili. Tokom cijelog školovanja, moja djeca su samo vozila bicikl. Druge porodice su imale bebisitere koji su pratili njihovu decu ili je s njima išao vozač. To nismo mi", objasnio je Zlatan.

Podsjetimo, Zlatan Ibrahimović će inače zvaničan oproštaj od fudbala imati u dresu Švedske i to u prijateljskoj utakmici protiv Srbije u Stokholmu 8. juna. Ujedno, to će biti i poslednja proba "orlova" pred Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.

O privatnom životu Zlatana Ibrahimovića malo toga se zna. U javnosti se uvijek nekako više pričalo o njegovim potezima na fudbalskom terenu, pa i kontroverzama, nego što je njegova supruga Helena - inače starija od njega 11 godina - bila tema u tabloidnim medijima. Što ne može da se kaže za neke njegove kolege iz fudbala...

Upoznali su se davne 2002. godine kada je Zlatan imao samo 21 godinu, a švedska ljepotica 32. Sada su joj pune 53 i još blista! U pitanju je bivša manekenka koja se inače bavi biznisom, a vrlo rijetko se pojavljuje u javnosti, pa je tako Nada Topčagić na jubilarnom 40. Ibrinom rođendanu otkrila ekskluzivu. Ona se fotografisala sa Helenom i podijelila to na Instagramu, a vrlo moguće da je to bio i jedini "dokaz" da je Šveđanka bila na rođendanu. Ne želi da poput mnogih ima status "žene fudbalera" i biježi od medija, pa je zaita rijetkost da je vidimo, čak i na događajima koji se organizuju u Zlatanovu čast, a ona se brine i o svim sponzorskim ugovorima koje potpisuje sada već bivši fudbaler.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put vidjela, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, vidjela sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomjeri automobil. Mislim da mu se to nije svidjelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Helena pre nekoliko godina.

Zlatan i Helen imaju dva sina, koji se takođe bave fudbalom, ali i kod njih je "bilo varnica" kao i kod svakog para. Tako je njihova ljubav bila je samo jednom na iskušenju i to zbog voditeljke Dilete Leote, za kojom je fudbaler navodno "odlijepio" po povratku iz SAD na Apenine.

Zajedno su snimali i promotivne spotove, da bi magazin "Oggi" otkrio da su novogodišnju noć 2021. godine proveli zajedno. U to vrijeme Dileta Leota, koja je u međuvremenu rodila dijete Lorisa Karijusa, bila je u vezi sa turskim glumcem Džanom Jamanom. "Proveli su novogodišnju noć zajedno u Milanu. Druženje je počelo u 21.20 i trajalo je do 00.15. Tada su se svjetla ugasila i više se nisu upalila", rekao je za Oggi izvor blizak italijanskoj voditeljki koju ljubitelji Serije A dobro poznaju.

Njih dvoje se nisu oglašavali na ovu temu, a nedjeljama kasnije voditeljka je istakla da su joj tabloidni naslovi napravili pakao od života i da nikada neće oprostiti medijima zbog toga. Pretpostavlja se da je mislila na "ludu noć sa Zlatanom".