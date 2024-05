NA DAN NJENOG VJENČANJA POJAVIO SE U CRKVI I SVE POKVARIO: Nije htio da je oženi, ali nije dozvolio da BUDE SREĆNA

Džejms Din je ime koje mnogi ljudi još uvijek drže blizu srca. Iako je glumac preminuo na početku karijere, ostao je zapamćen po šarmu i predivnom izgledu.

Izvor: Profimedia, Espreso.rs

I danas se čini da ljudi ne mogu da ga zaborave i njegovo postojanje je zauvijek utisnuto u pop kulturu. Džejms Din je imao kratku, ali uzbudljivu karijeru. Snimio je samo tri filma i tokom svoje kratkotrajne karijere u Holivudu bio je dio mnogih glasina zbog mnogih ljubavnih afera.

Napustio je UCLA i započeo svoju glumačku karijeru sa 22 godine. A pet godina kasnije bio je najpopularniji vodeći čovjek u industriji. Počeo je da dobija ponude za uloge koje su prvobitno bile namijenjene poput Pola Njumana i Marlona Branda.

Njegova prva uloga bila je u filmu "Istočno od raja" što ga je dovelo do trenutne slave. Njegovo zadivljujuće prisustvo na ekranu dovelo je do nesvijesti publiku širom zemlje i šire. Njegov zamišljen šarm i potpuno američki dobar izgled urezali su ga u srca miliona.

Izvor: Espreso.rs

Njegov život od samog početka imao je tragične obrise. Kad je imao 9 godina, majka mu je umrla od raka, a otac ga je poslao na farmu kod rođaka jer nije uspio da se snađe kao samohrani roditelj.

Usamljeni i ranjivi dječak postao je plijen podmuklog ministra koji ga je maltretirao. Nakon njegove smrti, njegova dobra prijateljica i ljubavnica Elizabet Tejlor otkrila je svijetu strašno vrijeme u Džejmsovom životu.

Rekla je: "Kada je Džimi imao 11 godina i kada mu je umrla majka, počeo je da ga maltretira njegov ministar. Mislim da ga je to proganjalo do kraja života. (...) to je bila jedna od stvari koje mi je priznao."

Biografija Džejmsa Dina pod nazivom "Džejms Din: Sjutra nikada ne dolazi", koju je napisao Darvin Porter, a koja je objavljena 2016. godine, ocrtala je kratak život holivudskog srcelodca i njegovu stalnu potragu za ljubavlju i privrženošću koja ga je dovela do nekoliko afera u Holivudu sa nekoliko žena i muškarca.

Džejms Din je takođe imao nevjerovatno poznatu ljubavnu vezu sa Merilin Monro. Monro je kasnije govorila o Džejmsu Dinu i rekla "romantičan i pun ljubavi". Takođe je otkrila da su njih dvoje razgovarali i o braku, ali su se odlučili protiv toga.

Njegov drugi film bio je "Buntovnik bez razloga" sa Natali Vud u glavnoj ulozi. Njih dvoje su čak imali ljubavnu vezu koja se ubrzo završila. Natali Vud je govorila o razlogu zašto se završilo, rekla je: "Ponekad je Džimi voleo da povrijedi svog partnera i da bude povrijeđen. Ne ulazim u to."

Gubitak ljubavi jedne glumice nije mogao da preboli– Pjer Anđeli.

Italijanska glumica Pjer Anđeli i Džejms Din nisu dugo bili u vezi, a nekoliko je razloga za njihov raskid. Njena majka nije odobravala to što Din nije bio katolik, njegov stil života, brze automobile i način odijevanja. Takođe, ljudi iz filmskog studija s kojim je sarađivao pokušavali su ga odgovoriti od braka s Anđeli.

Din je i sam priznao mladoj glumici kako nije još spreman za brak, a nedugo nakon njihovog raskida Anđeli se vjerila za pjevača Vika Damonea te su se 1954. godine i vjenčali. Slavni glumac bio je šokiran i slomljenog srca.

Kako je bio u nevjerici te se sam morao uveriti da je to sve istina, na dan vjenčanja Din se sa svojim motorom pojavio ispred crkve.

Četrnaest godina nakon što je njihova veza završila,Pjer Anđeli opisala je kako je ta romansa izgledala:

Išli bismo zajedno na kalifornijsku obalu i tamo bismo u tajnosti ostajali u jednoj kućici na plaži, što dalje od znatiželjnih pogleda. Većinu vremena provodili smo na plaži, sjedeći, zabavljajući se, baš poput klinaca na fakultetu. Razgovarali bismo o sebi samima i našim problemima, o filmovima i glumi, o životu i životu posle smrti. U potpunosti smo razumijeli jedno drugo. Bili smo poput Romea i Julije, zajedno i nerazdvojni. Ponekad smo na plaži toliko voljeli jedno drugo da smo samo hteli zajedno da uđemo u more držeći se za ruke, znajući da bismo onda bili zauvijek zajedno.

Džejms Din proveo je pet godina u Holivudu te je glumio u tri velika filma – "Istočno od raja", "Buntovnik bez razloga" i "Div". Prognozirala mu se ogromna slava i uspešna karijera, ali mesec dana pre premijere "Buntovnika bez razloga" 24-godišnji glumac stradao je u automobilskoj nesreći.