NAKON OVIH 10 PRAVILA ZA PRVI DEJT SVI SU VAŠI! Evo kako da osvojite budućeg partnera - 5 stvari su STROGO ZABRANJENE

Jedna devojka otkrila je 10 kontroverznih pravila za prvi "dejt"!

Izvor: TikTok/screenshot/brennaberg

Svako od nas ima određene standarde i principe, pogotovo kada je u pitanju potencijalni partner. Dok je jednim presudan fizički izled, drugi ipak u prvi plan stavljaju psihičke karakteristike i to kakav je kao osoba za vezu.

Međutim, to nije slučaj sa jednom devojkom po imenu, Brena Berg, koje je iznenadila mnoge na Internetu nakon što je objavila 10 pravila pre prvog izlaska, odn. "dejta". Mnogi su smatrali da su njena pravila previše ozbiljna i kontroverzna, ali ona ne odstupa od svojih stavova, a evo i koji su:

1. Nikad ne idite na prvi dejt kolima

Prema Breninom mišljenju, na prvom "dejtu" nikako ne pristajte da idete kolima i da se u njima vozikate. Umesto toga odlučite se za razgovor šetajući.

2. Malo zakasnite

Drugo pravilo odnosi se na kašnjenje. Kako je i sama rekla, mngoo je bolje da neko vas sačeka malo, nego da vi čekate i cupkate u mestu.

3. Izlazite samo vikendom

Treće pravilo jeste da treba da prihvatate izlaske samo u toku vikenda. Tokom radne nedelje obično se ustaje rano ujutru i ljudi su umorni, te ostajanje do kasno u noć i nije baš pogodono tada, objasnila je Brena. Osim toga, ona je rekla da ukoliko muškarac izvdoji petak ili subotu veče za vas, a kada inače izlazi sa drugarima, to govori da mu značite.

4. Ne dopisujte se pre izlaska

Ovo pravilo se odnosi na to, da pre prvog "dejta" ne bi trebalo previše da se raspisujete sa potencijalnim partnerom jer je poenta da razmenjujete što više reči i utisaka uživo.

5. Ne pričajte planove za budućnost

Obično prvi utisak na neke bude toliko jak, da odmah pomisle kako je ta osoba upravo onu koju su dugo tražili i želeli, te to jasno daju do značaja. Nemojte to da radite, izlgedaćete navalentno. Pustite da vreme "odradi" svoje!

6. Nemojte da se zahvaljujete

Obično ljudi imaju potrebu da se nakon prvog izlaska zahvale drugoj strani preko poruka. Umesto toga zahvalite joj u toku razgovora na sitnim gestovima.

7. Budite strpljivi

Prema Breninom mišljenju, veoma je važno da budete strpljivi i sačekate nekoliko dana do drugog izlaska. Kako je i sama rekla, ne dozvolite da budete previše dostupni i da "skačete" na prvi poziv. Ostavite da se stvari malo slegnu.

8. Ne koristite telefon

Gledanje non-stop u telefon i odgovaranje na poruke tokom prvog izlaska može da bude vrlo nepristojno i da odajete sliku osobe kojoj nije nimalo stalo. Umesto toga odložite telefon u torbu ili sa strane i posvetite se osobi.

9. Bez opijanja!

Takođe, jako je ružno da se na prvom dejtu previše pijete ili još gore, da se opijate. Tako da, ostanite dosledni sebi, a dve čaše pića su sasvim u redu.

10. Zabavite se

I za kraj, veoma je važno da vam bude lepo i zabavno. Nabacite osmeh na lice i zračite pozitivnom energijom!