ŠEST MESECI SAM GLEDALA NJEGOVO TELO, ALI LICE NIKAD! Došla sam da ga iznenadim i doživela ŠOK - sad je kasno!

Prevarena devojka odlučila je da podeli svoju priču, kako bi upozorila na sve sumnjive znake koje treba da prepoznate.

Izvor: Instagram/christineabadir

Kristin Abadir, 22-godišnja autralijska influenserka, koju prati skoro dva miliona ljudi, stupila je u kontakt za izvesnim Džejem. Spojili su se tokom njenog uključenja uživo na TikTok-u. Njegove fotografije postale su joj privlačne, zbog čega se njihovo dopisivanje nastavilo.

Razmenjivali su poruke šest meseci, a onda je Kristin odlučila da iz Sidneja odleti za Novi Zeland kako bi ga prvi put videla. Sastanak je dogovoren u noćnom klubu, ali dečko se nije pojavio. Potom je saznala gorku istinu - radilo se o onlajn prevarantu, a iza pomenutog profila bila je žena.

"Moji prijatelji i ja smo pratili broj telefona koji mi je dao i uspeli smo da pronađemo ime osobe s kojom je taj broj povezan. Razmenjivali smo poruke oko tri do četiri meseca pre nego što smo našu vezu učinili zvaničnom", rekla je Kristin i priznala da je njihova veza brzo postala toksična.

Primetila je da Džej postaje posesivan i nasilan. U prilog tome govori činjenica da je počeo da kontroliše kakvu odeću nosi i sa kojim ljudim se drži. Kristin ističe kako nikada nije želeo da razgovara putem videa, iako je stalno dobijala njegove fotografije i snimke.

"Bilo mi je čudno jer mi je slao fotografije i snimke svog tela, ali nikad lica. Međutim, poslati su mi audio snimci njegovog pevanja i razgovora i snimci njegove odeće. Smatrala sam to normalnim nakon što neko vreme nismo komunicirali video pozivima, mislila sam da možda samo više voli slanje poruka", rekla je Kristin koja se zapitala da li je žrtva prevare tek nakon što je odgledala Netfliksov dokumentarac "The Girlfriend Who Didn't Exist", koji govori o zloglasnom "ketfišingu". Termin označava prevaru u kojoj osoba kreira lažni identitet na društvenoj mreži, obično ciljajući na određenu žrtvu.

Tada je shvatila da je navodni Džej koristio fotke drugog muškarca, onog koji je oženjen i ima decu. Prijatelji su joj pomogli da uđe u trag prevarantu i tada se suočila sa ženom koja je Kristin zavlačila mesecima. Dobila je izvinjenje, a Kristin je sada srećna u novoj vezi.

"Ako vam se neko sviđa onlajn, uvek ga zamolite za video poziv ili FaceTime da vidite postoji li uopšte. Budite sigurni da znate kome zapravo šaljete poruke", rekla je influenserka.