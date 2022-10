INTERNET BRUJI O MARKU IZ POŽAREVCA KOJI TVRDI DA JE FRAJER I PO: Nudi ono što NIJEDAN NE MOŽE, ali svi umiru od smeha!

Čuveni Marko iz Požarevca postao je internet senzacija - njegovi snimci nasmejali su hiljade korisnika!

Izvor: Twitter/screenshot/tvit_mudrolije

Nemoguće je da ovih dana niste naleteli na snimak čuvenog Marka iz Požarevca. "Preko noći" je postao internet senzacija, a sve zahvaljujući snimcima u kojima tvrdi da devojke osvaja "osmehom i harizmom, a nikada parama". Da, danas nije iznenađujuće da se mnogi vode teorijom da žene traže isključivo finansijski stabilnog muškarca, pa se tom temom pozabavio i Marko, kog na TikTok-u prati skoro 12.000 ljudi.

On ističe da nikada neće biti "muškarac koji nudi novčanik pun para i skupe automobile". "Neko nudi skupe nekretnine, pun novčanik para, skupe automobile. Ja nudim za nju moj osmeh na licu, intelekt, harizmu, moju dobrotu. Nudim sebe, a ne novac, a ne materijalne stvari. Ako te ja osvojim, želim da te osvojim zbog sebe samog, a ne zbog materijalnih stvari", rekao je Marko u jednom snimku u kom dramatično skida naočare za sunce.

Marko je još jednim snimkom kupio pažnju gledalaca. Korisnici društvenih mreža najviše vremena poklonili su videu u kom skida svoju majicu, nakon što pukne prstima. "Mogu li da vas pitam nešto? Šta će da se desi ako puknem prstima ovako? Desiće sa magija", rekao je Marko koji je pokazao svoje telo i namignuo u kameru.

Pogledajte 00:31 smele 1 Izvor: Twitter/tvit_mudrolije Izvor: Twitter/tvit_mudrolije

Naravno, srpskim tviterašima ništa ne može da prođe neopaženo, pa su tako i Marka okarakterisali kao tip muškarca kojeg odbiješ, a on kaže: "Ne znaš šta propuštaš".

"Jako me je sramota da ovo gledam, ali ovo je onaj lik što te smara do besvesti glupostima", "Žene, bežite od ovakvih", "Ako je ovo oglas, neka mu neko kaže da će ostati sam do kraja života", neki su od komentara na Tviteru.

Pogledajte momenat u kom Marko "zapucketa prstima":