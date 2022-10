NAZIVALI JE DEBELIM MORŽEM, SAD JE SPOPADAJU KAO POMAHNITALI: Smršala je 40 kg - pogledajte neverovatnu TRANSFORMACIJU!

Nikolet Harper smršala je 40 kilograma i oduševila javnost transformacijom!

Gojaznost je bolest sa visokom stopom smrtnosti, a nedavno su sve iznenadili alarmantni podaci da je svaka peta osoba u Srbiji gojazna, dok je svaka treća na pragu da postane. Ne samo da povećava rizik od pojave raznih bolesti, već vuče u depresiju iz koje se mnogi teško izvuku. Ipak, neki odluče da promene život iz korena, a upravo to je uradila Nikolet Harper iz Australije.

Kako je objasnila, selidba je mnogo uticala na njen život. Otišla je iz porodičnog doma i krenula na univerzitet, a onda je shvatila da se ne snalazi dobro u pokušaju da se osamostali. Jela je brzu hranu dva puta dnevno, za doručak je konzumirala obroke iz Mekdonaldsa, a veče je bilo rezevisano za picu i gazirane sokove. Kako kaže, takav način života nastao je iz čiste lenjosti.

"Imala sam totalno pogrešnu svest i nisam vodila računa o zdravlju. Nikada nisam razmišljala o tome šta jedem ili kako to utiče na mene. Uvek sam bila najdeblje dete u razredu. Mrzela sam časove fizičkog i sve što ima veze sa bilo kakvim vežbanjem", rekla je Nikolet koja je u jednom momentu ugledala trocifren broj na vagi.

"Moji vršnjaci su bili prilično surovi po pitanju mog izgleda. Dečaci su me često nazivali debelim moržem zbog moje težine, a bilo je i raznih drugih pogrdnih nadimaka. To mi je sada sve smešno, naročito što, kad sam smršala, mnogi ljudi koji nisu bili ljubazni prema meni na fakultetu, počeli su da me prate na društvenim mrežama", ispričala je Nikolet.

Presekla je i rešila da potpuno promeni svoj život. Naravno, prva opcija bile su dijete. Istraživala ih je i upadala u njihov začarani krug i ponovno prejedanje. Tada je odlučila da potraži stručnu pomoć. Uz savete psihologa, shvatila je da ima poremećaj u ishrani.

"Trebalo mi je neko vreme da shvatim da preterano ograničavanje sebe u onome što sam mogla ili nisam mogla da imam, zaista utiče na učestalost i težinu mojih prejedanja. Veoma je važno da počnete da menjate svoje telo zato što volite sebe, a ne zato što mrzite sebe", dodala je Nikolet koja se posvetila treninzima.

Objasnila je da se ne ograničava mnogo kada je hrana u pitanju, već da se trudi da ima tri uravnotežena obroka dnevno. Ponekad uzme slatkiše ili brzu hranu, ali ističe da i to smatra delom uravnotežene ishrane. Pogledajte razliku koju je postigla: