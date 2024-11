"Ja sam za to krvario": Veljko Ražnatović ostao bez nacionalne penzije, otkriven i glavni razlog

Iako je Veljko osvojio medalju, ne dobija nacionalnu penziju. Evo i zašto...

Veljko Ražnatović na Evropskom prvenstvu u boksu ove godine osvojio je bronzanu medalju, a uz bronzano odličje dobio je i novčanu nagradu. Međutim, iako je ostvario uspeh, on sebi nije obezbedio nacionalnu penziju.

Pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima, u disciplinama koje su olimpijski sport, a iako je boks na Olimpijskim igrama, kategorija u kojoj se borio Ražnatović - nije.

Zanimljivo, samo je Veljko Ražnatović iz Srbije bio van tog opsega, jer se jedino njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama.

"Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška."

Inače, Veljko je zbog osvojene bronzane medalje osvojio 5.000 dolara, međutim, napisao je da neće zadržati ovaj novac.

"5.000 ide nekom detetu kome treba više nego meni. Živela Srbija", napisao je tada Ražnatović.

