LUBENIČICA: NA ZVEZDAMA GRANDA SAM DOBILA PANIK TASTER, HVALA IM ŠTO ME NISU EMITOVALI! (VIDEO)

Ivona Krnić, poznatija na tik toku kao Lubeničica često nasmijava svoje pratioce videima koje objavljuje, a manje je poznato da je pjevanje njena velika ljubav.

Lubeničica nam je otkrila da se takmičila u dobro poznatim Zvezdama Granda, te i da se njeno učešće i nije slavno završilo s obzirom na to da je dobila panik taster. Otkrila je kakvi su bili komentari na njeno izvođenje s obzirom na to da do emitovanja nije došlo te i šta je poručila Mariji Šerifović.