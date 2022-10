ADVOKAT DAO SAVET GORANU KOJI JE POTPISAO SUMANUTI PREDBRAČNI UGOVOR: Ovakav obrt zaboleće ženu - ON ima veće šanse!

Goranov predbračni ugovor postao je viralan na društvenim mrežama, a advokat Vojin Šaljić otkrio je o čemu se zapravo radi.

U proteklom periodu imali smo prilike da se upoznamo sa nekim novim, modernim predbračnim ugovorima, a jedan od njih potpisao je i izvesni Goran. Objava koja je preplavila društvene mreže sadržala je 23 tačke koje Goran u braku mora da ispoštuje, ali pravila su izazvala smehotresne reakcije korisnika.

Tim povodom, advokat Vojin Šaljić gostovao je u emisiji "150 minuta" na Prvoj i prokomentarisao Goranov slučaj. Ako se njemu dopadnu ove reči, njegovoj ženi sigurno neće - ovakav ugovor ne postoji! Goran ne mora da ispuni ništa od navedenog, jer se predbračni ugovori odnose isključivo na imovinu budućih ili trenutnih supružnika.

"Ustavom je garantovana sloboda stupanja u bračnu zajednicu, a samim tim i ugovaranje odnosa u bračnoj zajednici. Međutim, to nije predbračni ugovor. Meni je ovde, kao pravniku, mnogo interesantnije šta je to što druga strana treba da ispuni, ako Goran sve ovo ispuni. Takav ugovor ne može da se overi kod notara. Ovo može da bude neka šala, neki interni dogovor budućih ili trenutnih bračnih drugova", objasnio je advokat i dodao:

"Porodičnim zakonom je propisano šta je predbračni ugovor. Njime se regulišu imovinski odnosi budućih supružnika. Naš zakon prepoznaje imovinu kao bitan element tog ugovora. Da li će oni neke druge svoje odnose na drugi način uređivati, pa potpisati, možda da, ali ovo nije predbračni ugovor", rekao je advokat.

Na pitanje da li postoji kazna ako se element iz predbračnog ugovora ne ispoštuje, advokat Šaljić je otkrio:

"Ako to posmatramo u kontekstu ovog dokumenta, ne postoje kazne za tako nešto, jer se njime ne narušava neki niz prava i slobode ljudskog bića kao jedinke. Suštinski, ovde samo postoji mogućnost da se partner naljuti. Što se tiče bračnog ugovora koji poznaje porodični zakon, on nije koncipiran u pravcu kazne i kršenja tog ugovora. Tim ugovorom se uređuju neki imovinski odnosi budućih ili trenutnih supružnika. Kada se urede na taj način, oni moraju tako da funkcionišu. Prosto nema mogućnosti na drugačiji način da se raspolaže imovinom, osim ukoliko postoji saglasnost volje, pa se taj ugovor izmeni", objasnio je advokat.

Šta najviše traže?

"Tu su bili vrlo interesantni sudski procesi iz te oblasti. Kod nas je zastupljena želja bračnih drugova da urede nasledno pravne odnose u bračnom ugovoru, a to je nemoguće. Kada je bila overa tih ugovora u sudu, moglo je mnogo fleksibilnije da se ugovore određene odredbe tog ugovora. Kasnije su pokrenuti sudski postupci za poništaj i onaj ko je tražio, uspevao je u tome. To je u principu gde jedan od supružnika zahteva da sutra nakon njegove smrti nasledi nešto ili njihova deca. To najviše traže ljudi", objasnio je Šaljić.

Mnoge žene veruju da mogu da potpišu ugovore sa pravilom: "Ako me prevari, moram da dobijem nešto", a to je nemoguće.

"U pravnom smislu, prevara je dozvoljena. Ne postoji zakon koji sankcioniše prevaru kao takvu da onaj ko je prevaren, ima prava na nešto. U našem slučaju je tako. Porodični zakon ne prati moralne zakone. Možda nije dobro, ali je tačno", rekao je Šaljić, ističući da je najveća zabluda ljudi da oni koji potpisuju predbračne ugovore nisu u pravoj ljubavi.

"Ne znam čoveka koji prodaje nekretnine iz emocija. Brkamo neke stvari. Nisu emocije isto što i nepokretnosti, nekretnine, imovina. Sve je lepo na početku, ali ljubav kao nešto što treba da bude trajna kategorija, pokazalo se da ipak nije. Pravno gledano, nije stvar da li je on dobar ili loš, da li smo za ili protiv njega, to je jedan koristan pravni institut. Njime može da se uradi i lepa stvar, da poklonite nešto supruzi. Svi misle da treba samo da se obezbede, ali može da se desi da neko želi više od toga. Dakle, ljudi to treba da posmatraju da nije deo emocija", istakao je Vojin Šaljić.