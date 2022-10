NE MOGU VIŠE DA JE PODNESEM, MALO MI FALI DA JE OSTAVIM: Muškarac ne može da se razvede zbog jednoga - žena ga MOLI!

Jedan muškarac otvorio je dušu i progovorio o tome da želi da napusti ženu, uprkos tome što ona želi da ima dete sa njim. Evo šta se desilo...

Zajednički život se umnogome razlikuje od obične veze, a pogotovo kada na svet treba da dođu deca. Navike, pa i ponašanje počinje da se menja, a upravo sa tim se susreo jedan muškarac.

On je otvorio dušu i podelio svoju ispovest. Naime, kako i sam kaže, na pragu je da ostavi svoju ženu nakon što je kod nje uvideo drastičnu promenu ponašanja. Međutim, kada mu je rekla da želi da ima dete sa njim, više nije siguran šta da radi.

"U braku smo dve godine, a zajedno šest. Ona ima 29, a ja 32 godine i na početku je bila puna energije i pravi pozitivac. Ali, ubrzo nakon što smo se venčali, ona kao da je postala potpuno druga osoba", započeo je svoju priču muškarac koji je želeo da ostane anoniman. U kući je želela da sve bude pod konac, a odjednom njen muž, kako i sam kaže, nije se više oblačio kako dolikuje, a njegov posao više nije bio dobar za nju. I na kraju, insistirala je i molila ga da dobiju dete.

"Primetio sam da dosta vremena provodi sa najboljim drugaricama, koje su takođe udate i imaju decu, a onda se uvek kući vrati sa kiselim izrazom lica", nastavio je on.

Kako je i sam rekao radi kao baštovan i to veoma naporno, a zarađuje dovoljno za jedan pristojan život. Ali stvari su krenule naopako kada su njihovi pogledi na život počeli da se razlikuju. Dok bi on radije slobodan vikend proveo odmrajući, ona mu s druge strane traži da konstantno radi. A sve se to odrazilo i na njihov sekusalni život - nakon intezivnog odnosa, ovaj muškarac sada spava u dnevnom boravku, na sofi. Za kraj je rekao, da iako nije nikog imao pored nje i upoznao, on ne može više da bude sa njom, a počeo je i da traži stan. Međutim, ne lezi vraže, jedini problem je taj što ona želi da ima dete sa njim, a on želi da joj omogući taj dar.

A prema savetima psihologa koji su usledeli, najgore što može da učini jeste upravo to. Uprkos tome da je još mlada, s obzirom da ima 29 godina, plodnost joj nije ugrožena, jer ženama tek sredinom 30-ih počinje da opada mogućnost da zatrudne.

"Nijedno dete ne zaslužuje da živi u porodici u kojoj su roditelji nesrećni. Mnogo je bolje da budeš iskren prema njoj i kažeš joj da želiš da staviš tačku na njihov zajednički život", savetovali su mu psiholozi za kraj.