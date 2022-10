KONAČNO OTKRIVENA PRAVILA ZA SREĆAN BRAK! Radite ovo od ponedeljka do nedelje i procvetaćete - NEMA SVAĐA, NI NERVIRANJA

Pročitajte ljubavne savete za uspešnu vezu i brak. Doktori su otkrili kako da ojačate odnos sa partnerom!

Zašto neki parovi ostaju zajedno do kraja života, a kod nekih se ljubav jednostavno ugasi? Na to pitanje su uspeli da odgovore doktori Džon i Džuli Gotman koji su ujedno zajedno u braku više od 35 godina.

Oni su se tokom svog zajedničkog života i više od 20 godina rada posvetili brojnim istraživanjima i proučavali su preko 40.000 parova, kako putem knjiga i studija, tako i u stvarnom životu. I uspeli su da otkriju i predvide univerzalne faktore koji dovode do raskida i razvoda braka. A ovo su saveti za svaki dan u nedelji koji će poboljšati svačiji odnos i dodatno ga ojačati:

PONEDELJAK

Tajna se krije u malim pokušajima da se povežete sa pertnerom, što jasno daje do znanja da vam je stalo do njega. To mogu da bude fizički ili verbalni znaci, direktan ili suptilan. Na primer, kada partner čita novine nije loša ideja da ga na tren prekinete u tome i zainteresujete se za to što čita. A ovo su dodatni pokušaji konekcije:

kontakti očima

osmeh

uzdisanje

direktno pitanje za pomoć

poželeti dobro jutro i laku noć

upitati za uslugu

dozivanje iz druge sobe



UTORAK

Odnos se još više učvršćuje kada se razgovara o važnim stvarima i kada partneru postavljate i neka ozbiljnija pitanja, a ne samo ona koja se tiču dnevnih obaveza, poput pranja sudova, bacanje smeća ili šetnje psa.Ovo su neka od primera pitanja koja bi trebalo da postavite svojoj drugoj polovini:

Šta bi želeo da ostvariš u životu?

Šta bi naša deca nasledila od strane tvoje familije?

Kakav si nekada bio/bila i kako si se promenio/la u poslednjih par godina?

O čemu maštaš trenutno?

Kako bi izgledao savršen dom po tebi?



SREDA

Zahvalnost i reč "hvala" su stvari kojima su nas oduvek učili kao male, a čini se da vremenom one ispari ili da se samo podrazumevaju. Kako su što duže zajedno, parovi sve više pažnje obraćaju na loše strane drugog partnera, a zanemrajuju one dobre. Zato je savet doktora da sredu izdvojite za zapisivanje samo dobrih stvari koje partner učini tokom dana i videćete koliko ih je zapravo. Obratite pažnju i na sitnice i nagradite ga tako što ćete mu se zahvaliti.

ČETVRTAK

Kao što je važno da se zahvalite partneru, isto tako je bitno i da mu udelite kompliment. Ne obraćajte previše pažnje na to što neke stvari ne ume da uradi ili je loš sa baratanjem novca, na priemr. Vi ste ga zavoleli upravo takvog kakav jeste. Prema istraživanjima negativno razmišljanje i svakodnevno kritikovanje su najčešći uzroci koji dovode do razvoda. Umesto toga, izdvojite sve njegove pozitive kvalitete i obratite pažnju na njih, a onda ga nagradite komplimentom.

PETAK

Ne vodite se onom parolom "određen stvari treba da se podrazumevaju", već uvek jasno kažite šta želite i upitajte za pomoć ili uslugu. Na primer: Pitajte ga za pomoć oko poslova u kući, za savet što se tiče posla i karijere, izrazite svoja osećanja i recite kada želite više vremena da provodite zajedno. I upravo tu leži ključ zdravog i uspešnog odnosa - u komunikaciji.

SUBOTA

Osim reči, veoma je važan i dodir, ali ne samo onaj u krevetu. Usputni znaci pažnje, maženje ili poljubac je ključ uspešnog odnosa. Pa tako, za mnoge muškarce, seksualna želja dovodi do kontakta, a žene dodir dovodi do seksualnog uzbuđenja. Evo nekoliko saveta koji će vas dodatno približiti:

poljubac - oko šest sekundi

zagrljaj - oko 20 sekundi

držanje za ruke

uzajamna masaža

maženje u krevetu

dodirivanje stopala ispod stola

češkanje



NEDELJA

Monotonija je "ubica" svakog ondosa. Posao, kuća i briga o deci postaju neizostavni deo skoro svakog dana i sve više liči na to kao da vodite odvojene živote, a ne da ste u braku, dok provedenog vremena zajedno postaje sve manje. Prema mišljenju doktora odlična je ideja da se malo pozabavite vama i izađete negde zajedno kao na početku zabavljanja. Nije loše ni da sastavite detaljan plan zahteva za izlazak kako biste se potpuno posvetili jedno drugom, poput: