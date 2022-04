SUPROTNOSTI SE PRIVLAČE, ALI NEŠTO DRUGO DRŽI BRAK: Bračni savetnik objasnio koje razlike su dobre, a koje razlog svađa

Bračni savetnik objasnio je sve o tome da li se suprotnosti privlače i kada različitosti doprinose braku, a kada mu "presuđuju".

Da li se suprotnosti privlače, pitanje je koje se stalno provlači kroz ljubavne odnose. Činjenica je da smo svi različiti i da se partner mora u nekoj meri razlikovati od nas, a u kojoj meri te različitosti utiču na brak, u Jutarnjem programu na TV Prva je otkrio bračni savetnik Nebojša Savić.

"Mi volimo kada je nešto različito. Suprotnosti se privlače zato što mogu da nam budu simpatične, interesantne. Često kada govorimo u kontekstu braka i veza, mi kažemo da se suprotnosti privlače, ali zajedničke stvari, zajednička interesovanja drže jedan brak. To daje jednu stabilnost u odnosu. Naravno, svi smo mi različiti, te razlike unosimo u jedan odnos i tako na neki način bogatimo odnos. Razlike imaju mesto u jednom braku, one ne moraju nužno da budu loše, mada su u početku odnosa često mesto prvih sukoba".

On je objasnio i zašto nas privlače ljudi koji su različiti.

"Mi tražimo nešto drugačije jer tražimo neku dinamiku u odnosu i naravno da nas te suprotnosti privlače jer to nismo mi, to što nismo mi pronalazimo u onom drugom. Međutim, tu treba biti dosta oprezan zato što brak, stabilan brak se gradi na istim životnim vrednostima. Razlike su dobrodošle jer se tako upotpunjujemo. Na primer, ako je jedna osoba u braku malo sporija, a druga malo brža, u početku će se verovatno sukobljavati oko toga, ali kasnije će im to pomoći da donesu prave odluke. Ne bi bilo dobro da su oboje brzi, verovatno bi se dosta ispromašivali u životu, ako su oboje spori, propustili bi neke stvari. Naravno, potrebno je vreme za to usklađivanje".

Bračni savetnik je objasnio i da postoje različite vrste razlika.

"Bilo bi dobro da naglasimo da kada stupamo u jedan odnos, te razlike su prvo na šta naletimo jedno kod drugog, ali postoje različite vrste razlika. Pomenuli smo razlike koje su nam simpatične, koje su nas privukle kod te druge osobe. Druga vrsta razlika su one koje nam smetaju, ali možemo da ih menjamo, a treća vrsta razlika su razlike koje nam smetaju i ne možemo da ih menjamo. Kada se približavamo jednoj osobi, prvo što vidimo kada gradimo bliskost, prvo naletimo na razlike koje nam smetaju i ne možemo da ih promenimo. Tako da, znate onu čuvenu rečenicu ’Bože, daj mi snage da promenim ono što mogu, hrabrosti da prihvatim ono što ne mogu da promenim i mudrost da razlikujem te dve stvari’. To je savršena rečenica koja opisuje stav koji treba da imamo prema razlikama".

Savić je istakao da u braku mora da postoji određena vrsta tolerancije, te da je sebično da nekoga oblikujemo kako mi želimo.

"Ako je to dominantna stvar u vezi onda već možemo da pričamo o nekim toksičnim vezama, a to naravno nije dobro niti emotivno zdravo. Tako da je važno da razumemo da kada se susretnemo sa razlikama koje nam smetaju a ne možemo da ih menjamo, onda je dobro da napravimo izbor – ili prihvatamo osobu onakva kakva jeste ili otrovno komentarišemo te stvari dok god odnos traje, što ne preporučujem".