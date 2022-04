DEČKO PRETI DA ĆE ME OSTAVITI AKO NE URADIM ONO ŠTO ŽELI: Devojka očajna traži pomoć – Ali, ja to ne mogu…

Iskrena ispovest devojke koja se našla u bezizlaznoj situaciji. Dečko traži od nje da abortira, a ona želi bebu...

Izvor: Shutterstock/Realstock

"Moj dečko hoće da me ostavi jer sam zatrudnela, iako je njegova ideja bila da pravimo bebu", ovim rečima započinje svoju ispovest jedna Britanka koja se za pomoć obratila psihologu i kolumnistkinji portala "The Sun", Didri.

"Veoma brzo sam zatrudnela, a sada je on ljut zbog toga. Srce mi je slomljeno jer je on to predložio, ali sada ne želi da zna za bebu. Nagovara me da abortiram, preti da ćeme ostaviti ako to ne uradim, ali ja ne želim da se odreknem bebe. Zbog toga se ponaša još gore i još više je besan. Osećam da će to da presudi našoj vezi da strahujem da ću biti samohrana majka", kaže ova Britanka u pismu psihološkinji i otkriva da sa "problematičnim" partnerom već ima dete.

"Ja imam 26, a moj partner 28. Zajedno smo pet godina i imamo dvogodišnjeg sina. Razmišljam da ga napustim jer ne mogu više da trpim njegovu negativnost i jezivo ponašanje", kaže ona.

Da problem bude veći, ima i zdravstvenih problema, zbog kojih joj je prva trudnoća visokorizična.

"Imala sam trudnoću visokog rizika sa svojom prvom bebom, a zbog zdravstvenih komplikacija i moja sadašnja trudnoća je takođe visokog rizika. Šta da radim? Da li da prekinem vezu? Ili da sačekam da se porodim i vidim da li će promeniti mišljenje?"; pitala je ova nesrećna devojka.

Psihološkinja je pokušala da joj objasni kako se često muškarci ponašajuu takvim situacijama...

"Možda je iskreno uplašen jer je vaša trudnoća visoko rizična, ali nemojte sebe da ubeđujete da će se on promeniti ili da će biti dobar roditelj. Zaista mi je žao, ali ne deluje kao da možete da računate na njegovu podršku ako zadržite bebu. Nije isključeno da ćete oba deteta odgajati kao samohrani roditelj. Pažljivo razmislite o tome šta ćete sledeće da zradite, velika je verovatnoća da ćete u svemu biti sami. Naravno, ne bi trebalo da raskidate ako je to protiv vaših osećanja, ali razmislite kako i da li biste mogli sami da se izborite s asvim izazovima koji vas očekuju", odgovorila je stručnjakinja.