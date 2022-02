ŠOK ISPOVEST! 10 GODINA IMALA SEKS S OCEM, DOK NIJE ZATRUDNELA: Bivša Dizni zvezda zgrozila svet, iznela JEZIVE detalje

Priča nekadašnje dečje zvezde tresla je Holivud.

Izvor: Profimedia

U čuvenoj emisiji Opre Vinfri jedna priča je 2009. godine potresla holivudsku javnost, kada je nekadašnja dečja zvezda Mekenzi Filips iznela užasnu ispovest koja je zgrozila svakoga ko ju je čuo.

Glumica je u svet glume i javnosti kročila zbog svog oca Džona Filipsa, čuvenog muzičara iz tada popularnog benda "The Mamas & the Papas", a potom se pojavila u "Američkim grafitima" i dečjoj hit seriji "One Day at a Time".

I dok se njen otac na ekranima činio kao bezopasni i dobri roker zaljubljen u muziku, ispostavilo se da je ona zbog njega preživela pakao. U ispovesti je priznala da je sve nastalo zbog problema s narkoticima koje su imali i ona i njen otac, koji joj je ponudio da proba kokain kada je imala samo 11 godina, što je otkrila u svojoj autobiografiji.

"Veče pre mog venčanja, moj otac je došao odlučan u nameri da to spreči. Progutala sam gomilu tableta, a i tata je uzeo tonu svega i svačega. Na kraju sam se onesvestila na njegovom krevetu", ispričala je Mekenzi.

"Moj je otac bio čovek koji nije znao za granice. Bio je pun ljubavi, a bolestan od droge. Probudila sam se te noći iz nesvesti i ustanovila da imam seksualni odnos sa sopstvenim ocem. Da li se to događalo i ranije? Ne znam. Samo znam da sam tada prvi put toga bila svesna. Na trenutak sam bila u svom telu, u toj užasnoj istini, a onda kliznula nazad u nesvest", izjavila je gostujući kod Opre Vinfri i šokirala svet.

Ova emisija bila je jedna od najgledanijih u karijeri slavne voditeljke.

Nekadašnjoj Dizni zvezdi otac je preminuo osam godina pre nego što je svoje traumatično iskustvo podelila sa javnošću, posle čega se pokajala.

"Jednom kada je naša tajna izašla na videlo, sve je izmaklo kontroli. Ali, jedino što bih zapravo promenila je način na koji je moja porodica saznala za sve. Trebalo je bolje da ih pripremim za to što su čuli", rekla je jednom.

U autobiografiji u kojoj je iznela pojedinosti o narkoticima, zjavila je i da su u seksualnoj vezi bili punih 10 godina, kao i da je prekinuta nakon što je zatrudnela. Navela je da nije bila sigurna ko je otac deteta, ali je otkrila je upravo njen tata bio taj koji joj je platio abortus.